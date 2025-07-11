تسعيرة القيصرية.. ليس الذكر كالأنثى!

سحائب الشوق
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،
صادفني مؤخرًا فيديو لطبيبة جزائرية تتحدث عن أمر صادم: في بعض العيادات الخاصة بالجزائر، ثمن الولادة القيصرية يرتفع إذا كان المولود ذكرًا!
نعم، السعر يختلف حسب جنس الجنين!
والأغرب أن كثير من الناس أكدوا الأمر في التعليقات، وذكروا أسماء ولايات وعيادات معروفة بذلك.
سؤالي:
*هل تختلف القيصرية لما يكون الجنين ذكر؟ طبعًا لا.
*هل صار الذكر يُولد بـ"خدمة VIP"؟
*والأهم: هل أصبحنا نقبل بهذا التمييز وكأنه شيء طبيعي؟
اللي حاصل هو استغلال واضح لتفضيل بعض الناس للولد على البنت، وكأننا رجعنا لأيام الجاهلية (كما ذكرت الطبيبة في الفيديو)!
بينما ديننا علّمنا أن الإناث هبة وكرامة مثل الذكور تمامًا.
شاركوني رأيكم،
*هل سمعتم بهذه الممارسات؟ وهل ترونها جهل اجتماعي
*أم مجرد طمع تجاري؟
صادفني مؤخرًا فيديو لطبيبة جزائرية تتحدث عن أمر صادم: في بعض العيادات الخاصة بالجزائر، ثمن الولادة القيصرية يرتفع إذا كان المولود ذكرًا!
نعم، السعر يختلف حسب جنس الجنين!
والأغرب أن كثير من الناس أكدوا الأمر في التعليقات، وذكروا أسماء ولايات وعيادات معروفة بذلك.
سؤالي:
*هل تختلف القيصرية لما يكون الجنين ذكر؟ طبعًا لا.
*هل صار الذكر يُولد بـ"خدمة VIP"؟
*والأهم: هل أصبحنا نقبل بهذا التمييز وكأنه شيء طبيعي؟
اللي حاصل هو استغلال واضح لتفضيل بعض الناس للولد على البنت، وكأننا رجعنا لأيام الجاهلية (كما ذكرت الطبيبة في الفيديو)!
بينما ديننا علّمنا أن الإناث هبة وكرامة مثل الذكور تمامًا.
شاركوني رأيكم،
*هل سمعتم بهذه الممارسات؟ وهل ترونها جهل اجتماعي
*أم مجرد طمع تجاري؟