تسعيرة القيصرية.. ليس الذكر كالأنثى!

والله ما ذكرتيه صدمني ما يحدث هنا ليس طبا بل سوق نخاسة حديث فيه تُسعر الحياة حسب الجنس لا حسب القيمة الإنسانية

الأنثى "عادية" اما الذكر فرحة كبيرة قيمة أكبر "يستاهل ندفع"

العجيب أن كثيرين يتقبلون هذا بصدر رحب أو بصمت يشبه الرضا بل ويبررونه بوقاحة كأنهم يدافعون عن شريعة مقدسة لا عن جشع واهم

معليش وين راهم نقابات الأطباء وين وزارات الرقابة؟ وين الضمير؟

انها قضية كرامة قبل أن تكون قضية نقود

فمن يرضى أن يفرض عليه "تسعيرة" لولادة ذكر سيرضى غدا أن تسعّر حياته كلها حسب جنسه و لونه و أصله وربما حسب صمته

كفى عبثا بأبسط حقوق البشر: أن يولدوا متساوين.