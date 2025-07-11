تسعيرة القيصرية.. ليس الذكر كالأنثى!

سحائب الشوق

سحائب الشوق

:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،
صادفني مؤخرًا فيديو لطبيبة جزائرية تتحدث عن أمر صادم: في بعض العيادات الخاصة بالجزائر، ثمن الولادة القيصرية يرتفع إذا كان المولود ذكرًا!
نعم، السعر يختلف حسب جنس الجنين!
والأغرب أن كثير من الناس أكدوا الأمر في التعليقات، وذكروا أسماء ولايات وعيادات معروفة بذلك.

❓ سؤالي:

*هل تختلف القيصرية لما يكون الجنين ذكر؟ طبعًا لا.

*هل صار الذكر يُولد بـ"خدمة VIP"؟

*والأهم: هل أصبحنا نقبل بهذا التمييز وكأنه شيء طبيعي؟


اللي حاصل هو استغلال واضح لتفضيل بعض الناس للولد على البنت، وكأننا رجعنا لأيام الجاهلية (كما ذكرت الطبيبة في الفيديو)!
بينما ديننا علّمنا أن الإناث هبة وكرامة مثل الذكور تمامًا.

✋🏼 شاركوني رأيكم،
*هل سمعتم بهذه الممارسات؟ وهل ترونها جهل اجتماعي
*أم مجرد طمع تجاري؟
 
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توقيع سحائب الشوق
فعلا هذا الأمر موجود
في 2007 كانت ولادة أمي لأخي الأصغر ولادة قيصرية في مشفى خاص كي جا الأب تاعي يخلص قالولو زيد 500لان الولد ذكر
بالنسبة ليا دفعت مليون فقط لان العيادة متعاقدة مع الضمان الإجتماعي وما طلبوش مني سعر إضافي لان المولود ذكر
طبعا جهل الخدمات لي يوفروها للأنثى نفسها يوفروها للمولود الذكر
 
توقيع la lune rose
قال la lune rose:
فعلا هذا الأمر موجود
في 2007 كانت ولادة أمي لأخي الأصغر ولادة قيصرية في مشفى خاص كي جا الأب تاعي يخلص قالولو زيد 500لان الولد ذكر
بالنسبة ليا دفعت مليون فقط لان العيادة متعاقدة مع الضمان الإجتماعي وما طلبوش مني سعر إضافي لان المولود ذكر
طبعا جهل الخدمات لي يوفروها للأنثى نفسها يوفروها للمولود الذكر
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للأسف يعني من زمان ظنيتها فقط وليدة الاعوام الأخيرة اللي في غالب حسابها عندي بعد الكورونا (اللي غيرت بزاف أمور)
في ولايتي ما كانش نظن أمر هكا للان
شكرا لمرورك بالموضوع أختي
 
توقيع سحائب الشوق
والله ما ذكرتيه صدمني ما يحدث هنا ليس طبا بل سوق نخاسة حديث فيه تُسعر الحياة حسب الجنس لا حسب القيمة الإنسانية
الأنثى "عادية" اما الذكر فرحة كبيرة قيمة أكبر "يستاهل ندفع"
العجيب أن كثيرين يتقبلون هذا بصدر رحب أو بصمت يشبه الرضا بل ويبررونه بوقاحة كأنهم يدافعون عن شريعة مقدسة لا عن جشع واهم
معليش وين راهم نقابات الأطباء وين وزارات الرقابة؟ وين الضمير؟
انها قضية كرامة قبل أن تكون قضية نقود
فمن يرضى أن يفرض عليه "تسعيرة" لولادة ذكر سيرضى غدا أن تسعّر حياته كلها حسب جنسه و لونه و أصله وربما حسب صمته
كفى عبثا بأبسط حقوق البشر: أن يولدوا متساوين.
 
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