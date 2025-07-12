تجارة إلكترونية، تسويق، إنشاء محتوى، ماهي حقيقة ربح المال أونلاين في الجزائر؟

فيديوهات ومقالات ودروس تحفيزية اكتسحتنا بالاعلانات والترويجات المدفوعة والموجهة تجعلك تعيش حلم الكسب والاغتناء والثراء الممتع و انت ترتشف كوب قهوة او عصير جالس في بيتك طرق سهلة و سحرية كأنها من حكايا العثور على كنوز مدفونة لا تحتاج سوى الى من يستخرجها بهاتف ذكي وتطبيق وفكرة تستوحيها من افكار يعرضها عليك اصحاب الخبرة والتجربة واهل الاختصاص بمقاطع محفزة ومغرية.هذا جميل ولا احد يعترض عليه او يقول لالا للفلوس والثراء والسيارات والفيلات وكيما يقول التونسي ..مالا واشي..لكن كيف هو الواقع واين الحقيقة وماهو المعقول؟هل هي وهم وحلم بعيد المنال للعامة يصدره هؤلاء المختصون البارعون بطرق قد تكون ملتوية في حد ذاتها احتيالية لجلب المشاهدات والنقرات لهم.هل صحيح الناس تتوجه لهذه الطرق وتربح رغم ان هذا المجال الربحي الجديد كليا في الجزائر هو مجال ناشئ لا يزال يحبو وحبيس ورهين التخلف التكنولوجي على مستوى الدولة والهيئات والمصالح و العامل البشري الكهولي المتحجر وغيرها من العوائقهل فعلا تستطيع تربح من مقاطع فيديو وريلز تعليمي وترويجي عبر منصات التواصل المختلفة وتمارس التداول والفوركس ...الخ وتستلم هذه المبالغ و تسحبها وتعيش بها كما يتم تصويره من طرف ما يسمى مأثرين التيكتوك والانستغرام وغيرهاهل هناك قاعدة اساسية لكل هذا في الجزائر تشريعيا وتسييريا ولوجيستيا ام انها نفخ في بالون مثقوب المندبة كبيرة والميت فأر ولايوجد سوى بعض الممارسات التجارية الشعبوية مصحوبة بمخاطر ومحدودية وعدم احترافية وتطور.عالم جديد مثير محفز ومربح لكن ماذا يرد الواقع الجزائري على هذه الرغبات والتطلعات نحو تجارة الكترونية واسعة ومتعددة وحرة ومأمونة وموازية.ماذا تعرف عن هذا المجال في وسطك المعاش؟هذا والله اعلم.