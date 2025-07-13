كمبوندات التجمع الخامس – الوجهة الفاخرة لفئة الباحثة عن التميّز

beit seeker
:: عضو منتسِب ::
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الجوائز 0
- تاريخ التسجيل
- 13 جويلية 2025
- المشاركات
- 1
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 4 أكتوبر
- الجنس
- ذكر
كمبوندات التجمع الخامس
اكتشف أفضل كمبوندات التجمع الخامس في القاهرة الجديدة من حيث الأسعار، الخدمات، وأنظمة التقسيط. دليل شامل للمستثمرين والباحثين عن سكن راقٍ وفاخر، احجز الان.أفضل فرصة استثمار عقاري في مصر – شقق وفيلات راقية في القاهرة الجديدة
إذا كنت تفكر في الاستثمار العقاري في مصر، فـ "التجمع الخامس" هو أفضل مكان تضع فيه أموالك اليوم.
نعرف على كمبوندات التجمع الخامس تقدم وحدات سكنية متميزة بموقع استراتيجي، تصميم معماري حديث، وبأسعار مناسبة للمستثمرين العرب.
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- منطقة سريعة النمو
- إقبال محلي وأجنبي
- عائد إيجاري مرتفع
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