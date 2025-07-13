جانت لؤلؤة صحراء الجزائر

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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جانت لؤلؤة صحراء الجزائر

تقع جانت جنوب شرق الجزائر ضمن ولاية إليزي قرب الحدود مع ليبيا تحيط بها سلاسل جبلية وهضاب صخرية مهيبة وهي بوابة الدخول إلى الطاسيلي ناجر أقدم متحف طبيعي مفتوح في العالم.

المعالم السياحية:

الطاسيلي ناجر: منطقة جبلية شهيرة برسوماتها الصخرية التي تعود لآلاف السنين ومصنّفة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.
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الكثبان الرملية الذهبية: مناظر خلابة وأماكن مثالية للتخييم والسياحة الصحراوية.

الواحات: نخيل ومياه طبيعية تمنح المدينة طابعًا فريدًا من التنوّع بين الصحراء والخضرة.
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الثقافة: أهلها من الطوارق ويتميزون بثقافتهم الأصيلة ولباسهم التقليدي الأزرق ولغتهم التماشق.

السياحة: تعتبر من أهم وجهات السياحة الصحراوية في الجزائر خاصة لعشّاق الهدوء والمغامرات في عمق الصحراء

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توقيع Oktavio_hinda
ما شاء الله منظر رائع بلادنا شابة بزاف
امنيتي ازورها
بورك فيك على الجولة و السفرة الروعة
 
جانت جمالٌ صحراوي هادئ و طبيعة ساحرة و تراث طوارقي أصيل

مشكورة على الموضوع الجميل
 
توقيع ام أمينة

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