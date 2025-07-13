جانت لؤلؤة صحراء الجزائر

تقع جانت جنوب شرق الجزائر ضمن ولاية إليزي قرب الحدود مع ليبيا تحيط بها سلاسل جبلية وهضاب صخرية مهيبة وهي بوابة الدخول إلى الطاسيلي ناجر أقدم متحف طبيعي مفتوح في العالم.