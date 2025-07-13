فضيحة أحد أعضاء اللمة بانت الحقيقة

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
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- تاريخ التسجيل
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- المشاركات
- 9,061
- الحلول المقدمة
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- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
في الحقيقة مكنتش حاب نفضحوا وقلت بالاك يهديه ربي ويولي
راه كبير وعارف صلاحو
يدور يدور ويرجع للرشد والصواب
غواه الفاني ومزالو يعاني
الدنيا دوارة ولابد يجي نهار يفيق
لكن لحد الان مزالو مصر على فعايلو ومصر على البقاء هناك
الوووغ السيد بسلامتو جورجانا كي ميسي وابلغنا انو عندو اسبوع في تلمسان يعالج وعجباتو زعما زعما تلمسان وناسها ملاح
اذا يااخواني في الحقيقة هذا الانسان كان يهف فينا وق يخرط علينا والان ظهر انو في جزر الباهاما حارق فيها من شهر ومرضاش يولي للوطن العزيز..الوطن العزيز ...جزاير زينة البلدان..جزاير زينة البلداااان
راكم تغنو فيها منكم صح
المهم اللي بعثلي الصور هاذي والادلة الدامغة بعثهملي وهو يبكي بحرقة وبكاني معاه:
شوفو
شوفو اخينا الامين محمد وين راه يتقلش قالك كل يوم يبات في بابور وقالهم زيدوني اخرين مكفاوش
انعم محبيتش نحط كل الصور وهو يعوم ويبلقط في الماء
المهم انا محسدتوش بصحتو تلمسان تاع لهيه
لكن كنت تقولنا الحقيقة مافيهاش عيب
المهم اخر مرة شافوه فيها قالك شافوه هنا:
قالو كان راح يسافر لجزر الكاريبي منها مزادش بان عليه خبر
انا خاطيني مكنتش راح نفضحو قدامكم هو اللي مدانيش معاه
راه كبير وعارف صلاحو
يدور يدور ويرجع للرشد والصواب
غواه الفاني ومزالو يعاني
الدنيا دوارة ولابد يجي نهار يفيق
لكن لحد الان مزالو مصر على فعايلو ومصر على البقاء هناك
الوووغ السيد بسلامتو جورجانا كي ميسي وابلغنا انو عندو اسبوع في تلمسان يعالج وعجباتو زعما زعما تلمسان وناسها ملاح
اذا يااخواني في الحقيقة هذا الانسان كان يهف فينا وق يخرط علينا والان ظهر انو في جزر الباهاما حارق فيها من شهر ومرضاش يولي للوطن العزيز..الوطن العزيز ...جزاير زينة البلدان..جزاير زينة البلداااان
راكم تغنو فيها منكم صح
المهم اللي بعثلي الصور هاذي والادلة الدامغة بعثهملي وهو يبكي بحرقة وبكاني معاه:
شوفو
شوفو اخينا الامين محمد وين راه يتقلش قالك كل يوم يبات في بابور وقالهم زيدوني اخرين مكفاوش
انعم محبيتش نحط كل الصور وهو يعوم ويبلقط في الماء
المهم انا محسدتوش بصحتو تلمسان تاع لهيه
لكن كنت تقولنا الحقيقة مافيهاش عيب
المهم اخر مرة شافوه فيها قالك شافوه هنا:
قالو كان راح يسافر لجزر الكاريبي منها مزادش بان عليه خبر
انا خاطيني مكنتش راح نفضحو قدامكم هو اللي مدانيش معاه
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