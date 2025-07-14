يا دمعي الحزين

يا الله هذا يستحق أن يكون في قسم بوح القلم ، بأنه ينزف ، يدمع ، يجرح .. يا لكلمات يغيب عنا الصوت ولا تتركنا الحروف ، فنكتب حزن الورق علينا ، نحكي ضعفنا ، نعاتب و لنا حنين و شوق ، نحن الحب لكن أين هم من هذا ؟ يا للمعاناة لنا ، ويا للقسوة منهم..



جعلتني أشعر بسهام الوجع التي أصابت قلبك ، و هنا أكتب تقديرا و مواساة لحروف قلبك .. ​