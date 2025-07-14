يا دمعي الحزين

habib2
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 61
الجوائز 17
- تاريخ التسجيل
- 9 جويلية 2008
- المشاركات
- 390
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
يادمعي الحزين
ياكلي المنى يا قلبي انا
ياكلي السنين يا قلبي الحزين
ما ظللي كلام بعد اللي كان وصار
خليك مفتكر كل لحظة الم
لو كانت تهون دموع تلك العيون
حاول تشوف بسمة على شفاف الحزين
لو شفتك ياطير راح يرجع الحنين
لو سالتك ياضمير راح تصرخ من الانين
ياكل اللي كان وهاجر من الديار
يادمع الحزين اللي اسرلي الفرح
لو كنت تحس باللي تصنعه
لو فهمت بيوم أن الحق يكون من خلف الكلام
لو كان ليك ضمير