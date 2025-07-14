يا دمعي الحزين

habib2

habib2

:: عضو مُشارك ::

يادمعي الحزين​


ياكلي المنى يا قلبي انا

ياكلي السنين يا قلبي الحزين

ما ظللي كلام بعد اللي كان وصار

خليك مفتكر كل لحظة الم

لو كانت تهون دموع تلك العيون

حاول تشوف بسمة على شفاف الحزين

لو شفتك ياطير راح يرجع الحنين

لو سالتك ياضمير راح تصرخ من الانين

ياكل اللي كان وهاجر من الديار

يادمع الحزين اللي اسرلي الفرح

لو كنت تحس باللي تصنعه

لو فهمت بيوم أن الحق يكون من خلف الكلام

لو كان ليك ضمير
 
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يا الله هذا يستحق أن يكون في قسم بوح القلم ، بأنه ينزف ، يدمع ، يجرح .. يا لكلمات يغيب عنا الصوت ولا تتركنا الحروف ، فنكتب حزن الورق علينا ، نحكي ضعفنا ، نعاتب و لنا حنين و شوق ، نحن الحب لكن أين هم من هذا ؟ يا للمعاناة لنا ، ويا للقسوة منهم..

جعلتني أشعر بسهام الوجع التي أصابت قلبك ، و هنا أكتب تقديرا و مواساة لحروف قلبك ..
 
توقيع Tama Aliche
قال Tama Aliche:
يا الله هذا يستحق أن يكون في قسم بوح القلم ، بأنه ينزف ، يدمع ، يجرح .. يا لكلمات يغيب عنا الصوت ولا تتركنا الحروف ، فتكتب حزن الورق علينا ، نحكي ضعفنا ، نعاتب و لنا حنين و شوق ، انا الحب لكن أين هم من هذا ؟ يا للمعاناة لنا ، ويا للقسوة منهم..

جعلتني أشعر بسهام الوجع التي أصابت قلبك ، و هنا أكتب تقديرا و مواساة لحروف قلبك ..
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شكرا لك
 
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توقيع Tama Aliche
صبرا يا حزين سيأتي الفرج
 

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