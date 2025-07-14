بين الانتصار والفشل

انتصار وفشل



حالت الايام بين خصام دار هنا وبين دفاترها

انه كالعادة نزاع دائم يشهد كل عابر بين تلك الطرقات

لكن شيء ما مختلف نعم مختلف

فالنزاع كان على امر محير لم يفهمه احد

انه ساعة الحسم والان من هنا لن ارحل

او اتحاشى تلك التلميحات يقول احد المتخاصمين

الكل في اندهاش وترقب لمعرفة ما يدور في هذه الاثناء

سالت احد الناظرين ما مشكلة هذا الشجار

ومن عنصراه الفاعلين وصاحبا الدور البطولي

على مسرح انشأ بلا دفع مسبق للمتفرجين

انهما الحقيقة والكذب اكبر متناقضين

في كل الازمان ولم نشهد لهما اتفاقا

ولو في المنام

صوت على الآن وكانه الرعد شامخا

بهامته وكان شيئا لا يخيفه

انه صوت الكذب يرى نفسه قد حقق انتصارا

الان يلتفت ويقول الم تعجبك كلماتي وتلميحاتي

ايها الصدق انظر اليا لا شيء يقلقني

فأنا نصري هنا وهناك وفي كل مكان يبتعد بنظره

وفي لحظة توقف كالتمثال اصما ابكما

ترى لما هذا السكون وما تراه يكون الامر الذي اخرس الكذب الأن

بعد ثورانه

الكل التفت الى الصدق ليروا ما حل

وما كان إذا به مصاب وجروحه تنزف وبقربه طفلة

لها من الجمال والنور ما جعل جروح الصدق

تلتئم بسرعة الضوء وزادت من توهجه بعدما انهزم في لحظة قريبة من الأن

إنها البراءة يقول الكذب

خوفي منها لم يزل رغم كل محاولاتي التدمير وتحطيم عالمها

سارحل لعلي اجد لي مكان في ارض ليس فيها

براعم تحمل في قلوبها بياض الثلج

وحب الكل بلا تمييز ولا تمييز