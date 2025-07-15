السلام عليكمحين نشعر بالملل، أحيانا نريد أن ننغلق على أنفسنا ونبقى بعيدين عن الجميع، وأحيانا أخرى نرغب في الكلام والكلام دون توقف لكن مع أشخاص لا يعرفوننا . ربما صار الإفضاء للغريب أأمنملل قاتل