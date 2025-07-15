ملل

طمطومة مصطفى

طمطومة مصطفى

:: عضو منتسِب ::
السلام عليكم
حين نشعر بالملل، أحيانا نريد أن ننغلق على أنفسنا ونبقى بعيدين عن الجميع، وأحيانا أخرى نرغب في الكلام والكلام دون توقف لكن مع أشخاص لا يعرفوننا . ربما صار الإفضاء للغريب أأمن
ملل قاتل🍅😭
 
آخر تعديل:
توقيع طمطومة مصطفى
الملل قاتل
لكن مالعمل سوى ان نزيد على الملل ندامة البوح دون نفع
 
إذا أُصبت بالملل أكتب..وأذهب للنوم .

عادةً أذهب للنوم ثم أكل طاكوس او شاورما نبرأ 🤭🤭


تفائلي طمطومة ✨
 
توقيع العَنْقَاءُ
توقيع طمطومة مصطفى
توقيع طمطومة مصطفى
الملل يسرق منا بريق اللحظات
لابد من ملئ الوقت بما ينفع
 
توقيع ام أمينة

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