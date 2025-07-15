طمطومة مصطفى
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 186
الجوائز 9
- تاريخ التسجيل
- 12 جوان 2025
- المشاركات
- 75
- محل الإقامة
- قسنطينة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الوظيفة
- أستاذة
- الحالة الإجتماعية
- متزوجة
- العمر
- 30 إلى 35 سنة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
حين نشعر بالملل، أحيانا نريد أن ننغلق على أنفسنا ونبقى بعيدين عن الجميع، وأحيانا أخرى نرغب في الكلام والكلام دون توقف لكن مع أشخاص لا يعرفوننا . ربما صار الإفضاء للغريب أأمن
ملل قاتل
حين نشعر بالملل، أحيانا نريد أن ننغلق على أنفسنا ونبقى بعيدين عن الجميع، وأحيانا أخرى نرغب في الكلام والكلام دون توقف لكن مع أشخاص لا يعرفوننا . ربما صار الإفضاء للغريب أأمن
ملل قاتل
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