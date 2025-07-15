مشوار الميل يبدأ بخطوة

السلام عليكملطالما أردت تعلم اللغة الإنجليزية، لكنني أجد تعلمها لوحدي مملا، لذلك أردت مشاركة ما أتعلمه يوميا معكم. وذلك بأن أنشر يوميا عبارة أعرفها أو تعلمتها حديثا مع ترجمتها وطريقة نطقها إن أمكن. موازاة مع كتابتها عندي في كراس خاص ليسهل الرجوع إليها مرة أخرى وحتى تترسخ. يقول الشاعر:العلم صيدٌ والكتابة قيده، قيّد صيودك بالحبال الواثقةمثال:العبارة: use your noodlesالنطق: يُوز يور نودلْزالترجمة: شغل عقلك ( فكر جيدا)ومن هذا المنبر أدعو كل عضو هنا أن يساعدني بالنشر، لنستفيد جميعا.من لديه إضافة فليتفضل، وما رأيكم؟