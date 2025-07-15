مشوار الميل يبدأ بخطوة

طمطومة مصطفى
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 186
الجوائز 9
- تاريخ التسجيل
- 12 جوان 2025
- المشاركات
- 75
- محل الإقامة
- قسنطينة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الوظيفة
- أستاذة
- الحالة الإجتماعية
- متزوجة
- العمر
- 30 إلى 35 سنة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
لطالما أردت تعلم اللغة الإنجليزية، لكنني أجد تعلمها لوحدي مملا، لذلك أردت مشاركة ما أتعلمه يوميا معكم. وذلك بأن أنشر يوميا عبارة أعرفها أو تعلمتها حديثا مع ترجمتها وطريقة نطقها إن أمكن. موازاة مع كتابتها عندي في كراس خاص ليسهل الرجوع إليها مرة أخرى وحتى تترسخ. يقول الشاعر:
العلم صيدٌ والكتابة قيده، قيّد صيودك بالحبال الواثقة
مثال:
العبارة: use your noodles
النطق: يُوز يور نودلْز
الترجمة: شغل عقلك ( فكر جيدا)
ومن هذا المنبر أدعو كل عضو هنا أن يساعدني بالنشر، لنستفيد جميعا.
من لديه إضافة فليتفضل، وما رأيكم؟
لطالما أردت تعلم اللغة الإنجليزية، لكنني أجد تعلمها لوحدي مملا، لذلك أردت مشاركة ما أتعلمه يوميا معكم. وذلك بأن أنشر يوميا عبارة أعرفها أو تعلمتها حديثا مع ترجمتها وطريقة نطقها إن أمكن. موازاة مع كتابتها عندي في كراس خاص ليسهل الرجوع إليها مرة أخرى وحتى تترسخ. يقول الشاعر:
العلم صيدٌ والكتابة قيده، قيّد صيودك بالحبال الواثقة
مثال:
العبارة: use your noodles
النطق: يُوز يور نودلْز
الترجمة: شغل عقلك ( فكر جيدا)
ومن هذا المنبر أدعو كل عضو هنا أن يساعدني بالنشر، لنستفيد جميعا.
من لديه إضافة فليتفضل، وما رأيكم؟