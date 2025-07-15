مشوار الميل يبدأ بخطوة

طمطومة مصطفى

طمطومة مصطفى

:: عضو منتسِب ::
السلام عليكم

لطالما أردت تعلم اللغة الإنجليزية، لكنني أجد تعلمها لوحدي مملا، لذلك أردت مشاركة ما أتعلمه يوميا معكم. وذلك بأن أنشر يوميا عبارة أعرفها أو تعلمتها حديثا مع ترجمتها وطريقة نطقها إن أمكن. موازاة مع كتابتها عندي في كراس خاص ليسهل الرجوع إليها مرة أخرى وحتى تترسخ. يقول الشاعر:
العلم صيدٌ والكتابة قيده، قيّد صيودك بالحبال الواثقة
مثال:
العبارة: use your noodles
النطق: يُوز يور نودلْز
الترجمة: شغل عقلك ( فكر جيدا)
ومن هذا المنبر أدعو كل عضو هنا أن يساعدني بالنشر، لنستفيد جميعا.
من لديه إضافة فليتفضل، وما رأيكم؟
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أستعيني بالذكاء الصناعي فهو أستاذ رائع جدا

هناك " كيتمانات " يابانية الأصل بسعر 900 الف اذن فيها العربية واذن فيها الإنجليزية!

كلمة.. بترجمة حتي وتخلطي يترجم صح هو مستعين بالذكاء الصناعي ! ظهر الكيتمان في عهد الكورونا

سواء في منزل او مدرسة او عمل او حتي نائمة كلمي نفسك عادي إذن تسمع واذن تترجم بنفس النطق تاعك ايضا !!!
 
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