أزمة يومية في حياة الجزائريين .... واش نطيبوا ؟

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



أزمة يومية في حياة الجزائريين .... واش نطيبوا ؟


1752603879062.webp

الجزء المليون من سلسلة حيرة و تردد

و تعتبر أزمة يومية في حياة الجزائريين

و هذا السؤال يدوّخ أكثر من الأسئلة تع الرياضيات

في الجزائر هناك أزمات كثيرة كأزمة السكن و أزمة النقل و أحيانا أزمة المواد الغذائية

لكن تبقى أخطرها و أكثرها تكرارًا هي
أزمة واش نطيبوا


عند فتح الثلاجة نبدأ رحلة إستكشاف تشبه التنقيب عن الآثار قطعة جبن و بيضة وحيدة تنظر إليك بتردد و علبة ياغورت و علبة فيها أكل متبقي من أمس و بعض الخضروات من هنا و هناك

و هنا تبدأ مرحلة التفكير الإستراتيجي حيث تُطرح خيارات مثل "شربة" أو "طاجين" أو "كسكس" أو " ڨراتان "


1752604272987.webp



قبل أن يتم إستبعادها لأسباب تقنية نقص في المكونات أو في الطاقة النفسية

و حتى مع توفر كل المكونات لاكن السؤال دائما يبقى مطروح


يتم فتح باب النقاش العائلي حيث يُستشار كل فرد منها
الأم تميل إلى الأطباق التقليدية
و الأب يبحث عن شيء يُشبعه
و الأطفال يطالبون بالبيتزا و المعكرونة و كأنها الحل لكل مشاكل العالم

1752604155126.webp

و في كثير من الأحيان ينتهي النقاش بلا قرار و يُعاد فتح الثلاجة مرة أخرى على أمل أن تكون المعجزة قد حدثت


أمام هذا الواقع، يُلجأ إلى الحل الوطني الرسمي
بطاطا مقلية + بيض + خبز و سلطة
طبق بسيط و سريع و يصلح لكل المناسبات


واش نطيبوا ؟
ليس مجرد سؤال بل هو إنعكاس لحالة يومية يعيشها كل بيت جزائري
و رغم الحيرة يبقى المطبخ الجزائري غنيًا و متنوعًا و قادرًا على تحويل أبسط المكونات إلى أطباق تُحكى عنها القصص أو على الأقل تُنشر صورها عند البعض على مواقع التواصل الاجتماعي

و أنتم واش رأيكم في الموضوع ؟

و هل تطرحون نفس السؤال ؟ أو يُطرح عليكم ؟

أفيدونا في ردودكم و تفاعلكم

شكرا لكم

......
 
توقيع ام أمينة
@طمطومة مصطفى @سحائب الشوق
@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan @سعد606 @ذكريات @barca.moha @Moha le sage
@aljentel @الامين محمد @dahman kz @أشــواق 19 @جليلوس @"viola" @السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي @أم أُنٌَيسة @ام أمينة @rafid2 @شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed @الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @أبو عاتكة @*amani* @{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ @assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم @بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد @sanaya @أويس مصطفى @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac @Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N @ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية @Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة @متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان @بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية @Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق @الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف @فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General @حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم @dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane @الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM @HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @النورس @وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20 @prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @الفتاة الاميرة @النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@الحلم الوردي @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض @*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ @هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة @ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام @أحمدوا @عاشقة رجاص @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99 @A-Boudjema @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @Rayhan
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza @"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25 @السها @MESSI23000 @كنزة. @سـارة @جمــآنــة
@♡كارينا♡ @Oktavio_hinda @ريحـان @osama305 @اسماعيل22 @Abodi84 @الروسي @فاتن سيلين @إيمان~
@la lune rose @العنقاء 2 @فادي محمد @ديسق @أم عبد الله @فضيل28 @الزمن الجميل @سحائب الشوق @mohammed dfdf @امحمد خوجة @آمِيْرَتُه
 
توقيع ام أمينة
هههههههه
و الله جبتيها في القول يا ام امنة هههههههه
حما عندنا المدام كل مرة تسأل تشعل فتنة في الدار
انا مباشرة نقول كسكس تصرخ و تقول شكون راح ياكله هههههه
هبة و هاجر يقولوا على حوايج عصرية
مريم و غفران يقولوا الفريت ههههه
تنوض فتنة كحلة و صراخ و فتح الثلاجة لعدد من المرات
و تفتيش الجيوب و السيكان ايضا للبحث عن الصرف
و في الاخير تزعف المدام و تقرر وحدها هههههه

زمان كنا في الغدا شكشوكة او لبن و خبز او قهوة حليب و خبز او مقرون
و الليل الكسكس بالحليب فايض و معاه نص رطل بصل ههههه
او شوربة و القضية سالكة
الان احيانا كلش في البيت موجود و تلقى الامهات حايرات
البركة راجت يا اختي ام امنة و البنة راحت و الاذواق تخلطت و كل واحد حاب حاجة
و ما يرضاش بغيرها فوقعنا في حيرة مستمرة و حلها صعيب
 
توقيع الامين محمد
الحمد لله كي تزوجت قلتلها ناكل كلش مانتشرطش وقلتلها طيبي بالشي لي كاين
لحد الآن ماكاين حتى مشكل في إختيار نوع الماكلة
 
توقيع حاتم خليفة
السلام عليكم اختي الطيبة
الحمد لله كي عاد رانا نلقو شوي شوي وتتلفلنا
الله يكون ل اخواننا في غزة عونا ونصيرا ويطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف

ياودي السؤال هداك يطرحوه عليا وحتى نا واقيلا بديت نخرف وليت نطرحه هههه موالف كي تبحرلهم نقلهم خاطاتكم خلوها عليا نا ندبر راسي

كي كنت في سن 12 سنة كنت نشوف أمي تردد الجملة هذي سلكنا الفطور وش نديرو العشاء وعماتي وخالاتي ونسا خوالي وعمومي كنت نقول لازم نتعلم على الأقل 100 طبخة في المالح والحلو هههه بش ماتبحرليش فالطبخ ههه النية تع الصغر ياه 😂

بصح الحمد لله كبرت ومابحرتليش ههه خاطرش دايمن باحرتلي ونظل نتخيل في تركيبة تع كش طبخة ونجرب ونعاود
الحمد لله سواء القضيان متنوع او قليل ديما نسلكها سيرتو الايام لي ماتلقيش بواش طيبي بصح الحمد لله حتى نحط الاكل احم احم ويبداو يشكرو احم احم هههه هااا نتي تسليكها في دارك وليت سلاك المحاين ههه الحمد لله على النعمة لي عطاني ربي تع حب الطبخ


و كيما قلتي لي تزيد تصعب قرار اختيار الطبخة كي يكون شحال من فرد وكل واحد عنده حاجة يبغي ياكلها هذي تقريبا كل البيوت الجزائرية تلقيها هك
و لي تزيد تصعب لما تلقي قضيان على قد ما تديري بيه اكلة معينة ولكن تلقاي فرد او زوج مايبغوهاش وتبقي تالفة غير اذا خرجتي قريدنزر لي بداخلك وخترعتي حاجة مختلفة
اما الي تسلكك قوليلهم احمدو ربي لي لقيتو وش تاكلو
وديفوا قدامك كلش وتبحرلك هاد سيدي وش نديرو ايا نتوما الرجال جيبلونا شوي واجد ☺️

بحرتلي الشهر لي فات تالمو بحرتلي قعدتلي في راسي
قضيان كاين بصح حطيت كلش فوق الطابلة وقابلته يدي على خدي ونشوف ولي زادت صعبت عليا الاختيار اني كنت عيانة مشي باغية ندير حاجة لي تزيد تعبني وتشدني الفايدة خرجتلهم بعشا ظريف تسمعي غير امم امم باقي لاصوص جات بنينة😄😁😎😎😎

كاين نوع من الرجال لي ما يتشرطوش في الماكلة لي تطيبها ياكلها اللهم ارزقني منه😁☺️

وكاين لي يتشرط🙄 يدخلك حتى في لاروسات
ديرلها هك 🙄وهك...


و المطبخ الجزائري طبعا غني الله يبارك
نورمالمو قاع ماتبحرش مانعرف علاه نطيحو فيها هذيك الحيرة 🤔🤔
 
توقيع Soumia hadj mohammed
أكل أكل أكل أكل


لا أشبع أكل المشاوي بكثرة


أكل أكل أكل أكل

😋
 
توقيع العَنْقَاءُ
قال ام أمينة:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



أزمة يومية في حياة الجزائريين .... واش نطيبوا ؟


مشاهدة المرفق 174298
الجزء المليون من سلسلة حيرة و تردد

و تعتبر أزمة يومية في حياة الجزائريين

و هذا السؤال يدوّخ أكثر من الأسئلة تع الرياضيات

في الجزائر هناك أزمات كثيرة كأزمة السكن و أزمة النقل و أحيانا أزمة المواد الغذائية

لكن تبقى أخطرها و أكثرها تكرارًا هي
أزمة واش نطيبوا


عند فتح الثلاجة نبدأ رحلة إستكشاف تشبه التنقيب عن الآثار قطعة جبن و بيضة وحيدة تنظر إليك بتردد و علبة ياغورت و علبة فيها أكل متبقي من أمس و بعض الخضروات من هنا و هناك

و هنا تبدأ مرحلة التفكير الإستراتيجي حيث تُطرح خيارات مثل "شربة" أو "طاجين" أو "كسكس" أو " ڨراتان "


مشاهدة المرفق 174301


قبل أن يتم إستبعادها لأسباب تقنية نقص في المكونات أو في الطاقة النفسية

و حتى مع توفر كل المكونات لاكن السؤال دائما يبقى مطروح


يتم فتح باب النقاش العائلي حيث يُستشار كل فرد منها
الأم تميل إلى الأطباق التقليدية
و الأب يبحث عن شيء يُشبعه
و الأطفال يطالبون بالبيتزا و المعكرونة و كأنها الحل لكل مشاكل العالم

مشاهدة المرفق 174300
و في كثير من الأحيان ينتهي النقاش بلا قرار و يُعاد فتح الثلاجة مرة أخرى على أمل أن تكون المعجزة قد حدثت


أمام هذا الواقع، يُلجأ إلى الحل الوطني الرسمي
بطاطا مقلية + بيض + خبز و سلطة
طبق بسيط و سريع و يصلح لكل المناسبات


واش نطيبوا ؟
ليس مجرد سؤال بل هو إنعكاس لحالة يومية يعيشها كل بيت جزائري
و رغم الحيرة يبقى المطبخ الجزائري غنيًا و متنوعًا و قادرًا على تحويل أبسط المكونات إلى أطباق تُحكى عنها القصص أو على الأقل تُنشر صورها عند البعض على مواقع التواصل الاجتماعي

و أنتم واش رأيكم في الموضوع ؟

و هل تطرحون نفس السؤال ؟ أو يُطرح عليكم ؟

أفيدونا في ردودكم و تفاعلكم

شكرا لكم

......
إضغط للتوسيع...
طرح في الصميم، وتليق عليه حقا كلمة
( أزمة) . خاصة إذا كان أفراد الأسرة لا يتناولون كل الأطباق، فيكون لديك نوع معين من الأطباق يتكرر وتكونين أمام خيارات محددة لا يمكنك الحياد عنها، ومع الوقت تملين ويملون. ويراودك مجددا السؤال الشبح، السؤال الذي أبكى الملايين ماذا سنحضر لنهار اليوم!
اللهم لك الحمد على كل نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك🍅
 
توقيع طمطومة مصطفى

المواضيع المشابهة

السلطانة
حياة الجزائريين تحت مجهر التكنولوجيا-العدد الثالث من السلسلة-
2
المشاركات
31
المشاهدات
2K
السلطانة
السلطانة
ك
العنف في حياة الجزائريين
المشاركات
8
المشاهدات
843
ђĩหđǿĉħǻ
Ђ
S
العنف في حياة الجزائريييييين ...
المشاركات
4
المشاهدات
825
koukou04
K
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏