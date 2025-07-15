ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أزمة يومية في حياة الجزائريين .... واش نطيبوا ؟
الجزء المليون من سلسلة حيرة و تردد
و تعتبر أزمة يومية في حياة الجزائريين
و هذا السؤال يدوّخ أكثر من الأسئلة تع الرياضيات
في الجزائر هناك أزمات كثيرة كأزمة السكن و أزمة النقل و أحيانا أزمة المواد الغذائية
لكن تبقى أخطرها و أكثرها تكرارًا هي
أزمة واش نطيبوا
عند فتح الثلاجة نبدأ رحلة إستكشاف تشبه التنقيب عن الآثار قطعة جبن و بيضة وحيدة تنظر إليك بتردد و علبة ياغورت و علبة فيها أكل متبقي من أمس و بعض الخضروات من هنا و هناك
و هنا تبدأ مرحلة التفكير الإستراتيجي حيث تُطرح خيارات مثل "شربة" أو "طاجين" أو "كسكس" أو " ڨراتان "
قبل أن يتم إستبعادها لأسباب تقنية نقص في المكونات أو في الطاقة النفسية
و حتى مع توفر كل المكونات لاكن السؤال دائما يبقى مطروح
يتم فتح باب النقاش العائلي حيث يُستشار كل فرد منها
الأم تميل إلى الأطباق التقليدية
و الأب يبحث عن شيء يُشبعه
و الأطفال يطالبون بالبيتزا و المعكرونة و كأنها الحل لكل مشاكل العالم
و في كثير من الأحيان ينتهي النقاش بلا قرار و يُعاد فتح الثلاجة مرة أخرى على أمل أن تكون المعجزة قد حدثت
أمام هذا الواقع، يُلجأ إلى الحل الوطني الرسمي
بطاطا مقلية + بيض + خبز و سلطة
طبق بسيط و سريع و يصلح لكل المناسبات
واش نطيبوا ؟
ليس مجرد سؤال بل هو إنعكاس لحالة يومية يعيشها كل بيت جزائري
و رغم الحيرة يبقى المطبخ الجزائري غنيًا و متنوعًا و قادرًا على تحويل أبسط المكونات إلى أطباق تُحكى عنها القصص أو على الأقل تُنشر صورها عند البعض على مواقع التواصل الاجتماعي
و أنتم واش رأيكم في الموضوع ؟
و هل تطرحون نفس السؤال ؟ أو يُطرح عليكم ؟
أفيدونا في ردودكم و تفاعلكم
شكرا لكم
......
أزمة يومية في حياة الجزائريين .... واش نطيبوا ؟
الجزء المليون من سلسلة حيرة و تردد
و تعتبر أزمة يومية في حياة الجزائريين
و هذا السؤال يدوّخ أكثر من الأسئلة تع الرياضيات
في الجزائر هناك أزمات كثيرة كأزمة السكن و أزمة النقل و أحيانا أزمة المواد الغذائية
لكن تبقى أخطرها و أكثرها تكرارًا هي
أزمة واش نطيبوا
عند فتح الثلاجة نبدأ رحلة إستكشاف تشبه التنقيب عن الآثار قطعة جبن و بيضة وحيدة تنظر إليك بتردد و علبة ياغورت و علبة فيها أكل متبقي من أمس و بعض الخضروات من هنا و هناك
و هنا تبدأ مرحلة التفكير الإستراتيجي حيث تُطرح خيارات مثل "شربة" أو "طاجين" أو "كسكس" أو " ڨراتان "
قبل أن يتم إستبعادها لأسباب تقنية نقص في المكونات أو في الطاقة النفسية
و حتى مع توفر كل المكونات لاكن السؤال دائما يبقى مطروح
يتم فتح باب النقاش العائلي حيث يُستشار كل فرد منها
الأم تميل إلى الأطباق التقليدية
و الأب يبحث عن شيء يُشبعه
و الأطفال يطالبون بالبيتزا و المعكرونة و كأنها الحل لكل مشاكل العالم
و في كثير من الأحيان ينتهي النقاش بلا قرار و يُعاد فتح الثلاجة مرة أخرى على أمل أن تكون المعجزة قد حدثت
أمام هذا الواقع، يُلجأ إلى الحل الوطني الرسمي
بطاطا مقلية + بيض + خبز و سلطة
طبق بسيط و سريع و يصلح لكل المناسبات
واش نطيبوا ؟
ليس مجرد سؤال بل هو إنعكاس لحالة يومية يعيشها كل بيت جزائري
و رغم الحيرة يبقى المطبخ الجزائري غنيًا و متنوعًا و قادرًا على تحويل أبسط المكونات إلى أطباق تُحكى عنها القصص أو على الأقل تُنشر صورها عند البعض على مواقع التواصل الاجتماعي
و أنتم واش رأيكم في الموضوع ؟
و هل تطرحون نفس السؤال ؟ أو يُطرح عليكم ؟
أفيدونا في ردودكم و تفاعلكم
شكرا لكم
......