أزمة يومية في حياة الجزائريين .... واش نطيبوا ؟

هههههههه

و الله جبتيها في القول يا ام امنة هههههههه

حما عندنا المدام كل مرة تسأل تشعل فتنة في الدار

انا مباشرة نقول كسكس تصرخ و تقول شكون راح ياكله هههههه

هبة و هاجر يقولوا على حوايج عصرية

مريم و غفران يقولوا الفريت ههههه

تنوض فتنة كحلة و صراخ و فتح الثلاجة لعدد من المرات

و تفتيش الجيوب و السيكان ايضا للبحث عن الصرف

و في الاخير تزعف المدام و تقرر وحدها هههههه



زمان كنا في الغدا شكشوكة او لبن و خبز او قهوة حليب و خبز او مقرون

و الليل الكسكس بالحليب فايض و معاه نص رطل بصل ههههه

او شوربة و القضية سالكة

الان احيانا كلش في البيت موجود و تلقى الامهات حايرات

البركة راجت يا اختي ام امنة و البنة راحت و الاذواق تخلطت و كل واحد حاب حاجة

و ما يرضاش بغيرها فوقعنا في حيرة مستمرة و حلها صعيب