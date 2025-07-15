لحم اظلاع الخروف رولي

Soumia hadj mohammed
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السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اهلا ومرحبا باللماويين وزوار المنتدى
نشارك معكم مشاوي عملتها في عيد الأضحى جاو بنان ماشاء الله
قال تعالى: وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5). النحل5
فالحمد لله على نعمه
نشدو طرف من الظلوع نديزوسيوه بموس مليح (انا سلكت شوية بالكيتور تع الكرواصو الله غالب من وقت الهندسة دخل حب الكيتور في قلبي ياخياتي فينيسيو فينيسيو)
نتبع قاع الظلوع نقلعهم موراه نتبع كش عصب تاني (متعة متعةشغل عملية جراحية تركييييز )
بعدها مزجت شوية توابل لحم وفلفل عكري حار وفلفل كحل (ياودي فتالي شلفطتهم قالولي بنين بصح حار ابنتي ٫ليسونسيال تحيا الملح وحده فاللحم بدون اي إضافات اخرى)
حطيت فوقها طرف شحم ردى
شوي لحم عند الحافة وبديت نرولي
قطعت دوائر وبلاصيتهم في مطارق شوا
موراها فوق الجمر
وهذو جيهة العمود الفقري أسفل
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