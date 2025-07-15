لحم اظلاع الخروف رولي

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اهلا ومرحبا باللماويين وزوار المنتدى

نشارك معكم مشاوي عملتها في عيد الأضحى جاو بنان ماشاء الله

قال تعالى: وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5). النحل5

فالحمد لله على نعمه

نشدو طرف من الظلوع نديزوسيوه بموس مليح (انا سلكت شوية بالكيتور تع الكرواصو😁 الله غالب من وقت الهندسة دخل حب الكيتور في قلبي 😂 ياخياتي فينيسيو فينيسيو)

نتبع قاع الظلوع نقلعهم موراه نتبع كش عصب تاني (متعة متعة😌شغل عملية جراحية تركييييز )

بعدها مزجت شوية توابل لحم وفلفل عكري حار وفلفل كحل (ياودي فتالي شلفطتهم قالولي بنين بصح حار ابنتي ٫ليسونسيال تحيا الملح وحده فاللحم بدون اي إضافات اخرى)

حطيت فوقها طرف شحم ردى
شوي لحم عند الحافة وبديت نرولي

قطعت دوائر وبلاصيتهم في مطارق شوا

موراها فوق الجمر 😋

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وهذو جيهة العمود الفقري أسفل


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آخر تعديل:
توقيع Soumia hadj mohammed
بسم الله ما شاء الله
تِسلم الأيادي وصفة شهية و خطوات مبسطة
ننتظر جديد وصفاتك المميزة كالعادة
 
توقيع ام أمينة
ما شاء الله على الابداع تسلم الأيادي
 
توقيع سحائب الشوق
قال ام أمينة:
بسم الله ما شاء الله
تِسلم الأيادي وصفة شهية و خطوات مبسطة
ننتظر جديد وصفاتك المميزة كالعادة
إضغط للتوسيع...
الله يسلمك غاليتي
نورتِ
ان شاء الله نحاول نشارك معكم حتى نا توحشت المنتدى والقسم هذا بزاف
 
توقيع Soumia hadj mohammed
توقيع Soumia hadj mohammed

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