الفيل الحيوان الظخم اللطيف

Oktavio_hinda
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عندما نذكر الفيل أول ما يخطر في بالنا هو حجمه الضخم وخرطومه الطويل لكن هذا الكائن العملاق يخفي وراء شكله قوة عاطفية وذكاء مذهل
حقائق مدهشة عن الفيل:
يعتبر الفيل من أذكى الحيوانات وله ذاكرة قوية جدا لذلك يقال "ذاكرة الفيل" عند الحديث عن التذكر القوي
يعيش الفيل في مجموعات عائلية تقودها أنثى تُسمى "الأنثى القائدة" وهي الأكبر سنا والأكثر خبرة
الفيلة تحزن على موتاها وتبقى بجانب أجسادهم لفترة أحيانا تعود لزيارتها بعد مدة
يستخدم الفيل خرطومه لأكثر من 40 وظيفة: كالشرب و التنفس وحمل الأشياء وحتى التحية
هل تعلم؟ الفيل يأكل يوميا ما يصل إلى 150 كغ من النباتات ويشرب أكثر من 100 لتر من الماء!
لكن للأسف… الفيلة مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر من أجل العاج وفقدان المواطن الطبيعية نتيجة التوسع العمراني