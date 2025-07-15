الفيل الحيوان الظخم اللطيف

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
64e1bebf7dd72ddfe20f7bdbb78ed21f.webp


عندما نذكر الفيل أول ما يخطر في بالنا هو حجمه الضخم وخرطومه الطويل لكن هذا الكائن العملاق يخفي وراء شكله قوة عاطفية وذكاء مذهل

حقائق مدهشة عن الفيل:

يعتبر الفيل من أذكى الحيوانات وله ذاكرة قوية جدا لذلك يقال "ذاكرة الفيل" عند الحديث عن التذكر القوي

يعيش الفيل في مجموعات عائلية تقودها أنثى تُسمى "الأنثى القائدة" وهي الأكبر سنا والأكثر خبرة

الفيلة تحزن على موتاها وتبقى بجانب أجسادهم لفترة أحيانا تعود لزيارتها بعد مدة

يستخدم الفيل خرطومه لأكثر من 40 وظيفة: كالشرب و التنفس وحمل الأشياء وحتى التحية


هل تعلم؟ الفيل يأكل يوميا ما يصل إلى 150 كغ من النباتات ويشرب أكثر من 100 لتر من الماء!

لكن للأسف… الفيلة مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر من أجل العاج وفقدان المواطن الطبيعية نتيجة التوسع العمراني
aac11e8178631fb1aaa762033677680e.webp
 
توقيع Oktavio_hinda

المواضيع المشابهة

وائل ابن الجزائر
كيف تقص أظافر الفيل ، أظافر الفيل ، عالم الحيوان ، طريقة قص أظافر الفيل
المشاركات
8
المشاهدات
860
angel_fly
A
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏