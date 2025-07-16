انا والقلم

أنـــــــا وقلمي المرهق من مر الزمان

أنـــــــا ومحبر المداد منها قد نضب

أنـــا وكلمات للحروف تستجير وتخاطب

كيف أبدوا يا أيتها الجموع من عالمي الخاص

هـــــل أنــــــا الابهام والعنصر الناذر

أم أنـا من ذلك المصح قد هربت وللسطور أساير

حقا شعور بالاختلاف وفقدان للذاكرة أنا أقاوم

فالنسيان أصبح بالبشر طبعا غير زائل

توقفي أيتها الحروف وحاربي انسكابكي الهائـل

فلست في كامل وعي وأنـــا للوضع أحــــاور

فإتخذ لنفسك مني ذرعا واقيا ومكانا آمن

لمــــا إختباؤكي أيتها الكلمات فسلاسة القول اليوم

قد بلغت بي حد فقدان معنى الصمت ولست هنا ابالغ

أرأيـــتم احمقا قد وزن قوله ووضع اللجام لحرفه وهو يجري ويهرول

وصف لوضع بصاحب الافكار قد حل وتمرد على

من كانوا له رفقة في درب هو فيه عابر للسبيل

أتركوا لي اليوم الحبل ولا تخشوا من شطحات عقلي المجهد بالتفكير

أنــــــا أيها الإسان ضميرك المختزن من واقع الايام وأنينه الدائم على كل لحظة وآن