habib2
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 145
الجوائز 19
- تاريخ التسجيل
- 9 جويلية 2008
- المشاركات
- 435
- محل الإقامة
- سعيدة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 20 مارس 1992
- الوظيفة
- اعادة التربية
- الحالة الإجتماعية
- أعزب
- الجنس
- ذكر
ايمكن ان يتخاصم القلم وصاحبه ؟؟؟؟؟؟؟؟
يمكن ان يحدث ان تتركني ياصاحبي
وقد جمعتنا ايام ليالي قد شاركتني
مرارة سردك وحلاوة حكاياتك
ايهون عليك صفاء جمعني بك
في اصعب واطيب مقتطفات مررت بها
ايا سيدي ومالك امري
هل لي ان اجد معنى لوجودي بين انامل غيرك
بهذا تحكم على صدق ماخططت بمعيتك
وجمال ما رسمت بامر الهامكم الزكي
الا يكفيك ان اكون صديقا صدوقا لك
فماهمك وما بالك يا رفيقي
يا ملاذ المار بين سطور الفت عناق ارق الكلمات
ان اقدمت على الاعتزال فجدلي مسمى غير رفيق دربك بل متنحي عن خدمة غيرك
الا قدمت لي اجابة على تساؤلات صديق
تقاسم معك كل مراحلك وشهد مراسم فرحك وملاحم تحطمك وصمودك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا تتركني هكذا اتخبط بين الاوراق وحبري يطوق الى ان يبصم بلا قدرة على ان اقدم له
كلمات اعتادها ابكي على حالي وما حل بها
قبل بكائي على حيرة قد قضت على رفيق أواني بين دفاتر أيامه
فهل لي بجواب بقدر مكانتي عندك يا من الفت جواره واستقرت بي المقام بين انامله
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يمكن ان يحدث ان تتركني ياصاحبي
وقد جمعتنا ايام ليالي قد شاركتني
مرارة سردك وحلاوة حكاياتك
ايهون عليك صفاء جمعني بك
في اصعب واطيب مقتطفات مررت بها
ايا سيدي ومالك امري
هل لي ان اجد معنى لوجودي بين انامل غيرك
بهذا تحكم على صدق ماخططت بمعيتك
وجمال ما رسمت بامر الهامكم الزكي
الا يكفيك ان اكون صديقا صدوقا لك
فماهمك وما بالك يا رفيقي
يا ملاذ المار بين سطور الفت عناق ارق الكلمات
ان اقدمت على الاعتزال فجدلي مسمى غير رفيق دربك بل متنحي عن خدمة غيرك
الا قدمت لي اجابة على تساؤلات صديق
تقاسم معك كل مراحلك وشهد مراسم فرحك وملاحم تحطمك وصمودك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا تتركني هكذا اتخبط بين الاوراق وحبري يطوق الى ان يبصم بلا قدرة على ان اقدم له
كلمات اعتادها ابكي على حالي وما حل بها
قبل بكائي على حيرة قد قضت على رفيق أواني بين دفاتر أيامه
فهل لي بجواب بقدر مكانتي عندك يا من الفت جواره واستقرت بي المقام بين انامله
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بكاء قلم ؟؟؟؟
ايمكن ان يتخاصم القلم وصاحبه ؟؟؟؟؟؟؟؟ يمكن ان يحدث ان تتركني ياصاحبي وقد جمعتنا ايام ليالي قد شاركتني مرارة سردك وحلاوة حكاياتك ايهون عل...
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