Eay98
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 717
الجوائز 35
- تاريخ التسجيل
- 10 جويلية 2022
- المشاركات
- 341
- محل الإقامة
- الجزائر-تبسة-
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 14 ماي 1998
- الوظيفة
- بدون عمل حاليا
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 25 إلى 30 سنة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا حابة نفهم مشكل صارلي ومزال يتكرر للاسف معايا كل مرة، وصدقًا تعبني نفسيًا ونفسي نفهم السبب ونلقى حل، يمكن حد مرّ بنفس التجربة ويساعدني
كل مرة نحذف فيها تطبيق فايسبوك أو ماسنجر ونغيب شوية،
كي نرجع ونثبّت التطبيق من جديد، نلقى فقط آخر رسالة من أصدقائي،
لكن باقي الرسائل اللي بعتوهالي أثناء غيابي ما توصلنيش نهائيًا!
المشكل مش من الناس، أنا متأكدة، لأنهم يقولي راسلناك مرات وما رديتش،
لكن أنا ما وصلتني والو، وكأن الرسائل ضاعت أو ما تبعثتش أصلاً!
زاد الطين بلة بعد التحديثات الأخيرة:
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ومن وقتها، راحتلي حتى الرسائل القديمة، وكل مرة نرجع نلقى المحادثات ناقصة أو ضايعة.
سؤالي هو:
هل لو فعلت خيار وصول الرسائل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل)، يقدرو يوصلوني حتى وأنا ما عنديش التطبيق مثبت؟
ولا لازم نكون دايمًا متصلة باش توصلني الرسائل؟
إذا كاين شخص مرّ بنفس الحالة أو عندو حل تقني أو إعدادات تفيدني، نكون ممنونة له بزاف
لأني بصراحة نضيع تواصل مهم مع ناس عزيزة بدون ما نحس، وهذا الشي مأثر فيا
أنا حابة نفهم مشكل صارلي ومزال يتكرر للاسف معايا كل مرة، وصدقًا تعبني نفسيًا ونفسي نفهم السبب ونلقى حل، يمكن حد مرّ بنفس التجربة ويساعدني
كل مرة نحذف فيها تطبيق فايسبوك أو ماسنجر ونغيب شوية،
كي نرجع ونثبّت التطبيق من جديد، نلقى فقط آخر رسالة من أصدقائي،
لكن باقي الرسائل اللي بعتوهالي أثناء غيابي ما توصلنيش نهائيًا!
المشكل مش من الناس، أنا متأكدة، لأنهم يقولي راسلناك مرات وما رديتش،
لكن أنا ما وصلتني والو، وكأن الرسائل ضاعت أو ما تبعثتش أصلاً!
زاد الطين بلة بعد التحديثات الأخيرة:
تفعيل التشفير
رمز PIN
حذف التخزين
ومن وقتها، راحتلي حتى الرسائل القديمة، وكل مرة نرجع نلقى المحادثات ناقصة أو ضايعة.
سؤالي هو:
هل لو فعلت خيار وصول الرسائل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل)، يقدرو يوصلوني حتى وأنا ما عنديش التطبيق مثبت؟
ولا لازم نكون دايمًا متصلة باش توصلني الرسائل؟
إذا كاين شخص مرّ بنفس الحالة أو عندو حل تقني أو إعدادات تفيدني، نكون ممنونة له بزاف
لأني بصراحة نضيع تواصل مهم مع ناس عزيزة بدون ما نحس، وهذا الشي مأثر فيا