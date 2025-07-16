ومن كتاب الامير

habib2

habib2

:: عضو مُشارك ::
في كتاب الأمير كتب نيكولو مكيافيلي هذه النصيحة القاسية عن كيفية التعامل مع الناس:

حين تكون لطيفاً من البداية يظن الناس أن لطفك ضعف لأن الرجل الذي لا يُظهر فتكه، يعتبرونه عاجزاً أو ساذجاً، لكن عندما تظهر لهم جانبك القاسي أولاً، وتثبت أنك قادر على سحق كل شىء يقف في طريقك، ثم تختار أن تكون لطيفا، يبدأ الجميع في رؤية الأمور بشكل مختلف، فاللطف هنا لا يُفهم كضعف، بل كقوة مختارة، هم يعلمون الآن أنك قادر على تحطيمهم، لكنك تختار ألا تفعل
 
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رائع ما أنجزت قلمك المبدع
 
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