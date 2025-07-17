اريد شراء حساب مطور جوجل بلاي قديم 300 $ ل 500 $

yousef1

yousef1

:: عضو منتسِب ::
مرحبا . اريد شراء حساب مطور جوجل بلاي قديم 300 $ ل 500 $

سواء الحساب مغلق او شغال

مطلوب حسابات مطوّر Google Play Console لشرائه بمقابل مادي محترم بالدولار $.

شروط الحساب المطلوبة:

أن يكون قد تم إنشاؤه قبل شهر نوفمبر 2023 (أي عمره سنة على الأقل).

يحتوي على تطبيق واحد على الأقل تم قبوله سابقًا (لا يشترط أن يكون التطبيق مفعّل حاليًا؛ لا بأس إن كان محذوفًا أو معلقًا).

الرجاء التواصل علي الواتس اب

wsend.co

WhatsApp 201104126528

محادثة واتساب مباشرة مع الرقم 201104126528
wsend.co
 
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏