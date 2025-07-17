yousef1
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 0
الجوائز 1
- تاريخ التسجيل
- 17 جويلية 2025
- المشاركات
- 1
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 25 نوفمبر
- الجنس
- ذكر
مرحبا . اريد شراء حساب مطور جوجل بلاي قديم 300 $ ل 500 $
سواء الحساب مغلق او شغال
مطلوب حسابات مطوّر Google Play Console لشرائه بمقابل مادي محترم بالدولار $.
شروط الحساب المطلوبة:
أن يكون قد تم إنشاؤه قبل شهر نوفمبر 2023 (أي عمره سنة على الأقل).
يحتوي على تطبيق واحد على الأقل تم قبوله سابقًا (لا يشترط أن يكون التطبيق مفعّل حاليًا؛ لا بأس إن كان محذوفًا أو معلقًا).
الرجاء التواصل علي الواتس اب
سواء الحساب مغلق او شغال
مطلوب حسابات مطوّر Google Play Console لشرائه بمقابل مادي محترم بالدولار $.
شروط الحساب المطلوبة:
أن يكون قد تم إنشاؤه قبل شهر نوفمبر 2023 (أي عمره سنة على الأقل).
يحتوي على تطبيق واحد على الأقل تم قبوله سابقًا (لا يشترط أن يكون التطبيق مفعّل حاليًا؛ لا بأس إن كان محذوفًا أو معلقًا).
الرجاء التواصل علي الواتس اب