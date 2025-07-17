كلمات شاب نصرو في زمن الجاهلية ما رايك

habib2
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 190
الجوائز 19
- تاريخ التسجيل
- 9 جويلية 2008
- المشاركات
- 448
- محل الإقامة
- سعيدة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 20 مارس 1992
- الوظيفة
- اعادة التربية
- الحالة الإجتماعية
- أعزب
- الجنس
- ذكر
نصرو . ليلة عرسك بكيت
"""""
مڨواني نبكي عليك، و انتيّا حيّة
عذّبتي روحك آ ختي في هاذ الدّنيا
خطيتي طريڨ نصرو، و تبّعتي السيّة
غر بيك ابليس بزواجه ردّك سميّة
اللّي ذاك كسب وهران و ڨال كلشي ليّا
و امثاله غالطين آ اختي، مازال راهم نيّة
ليلة عرسك بكيت...
شتى صرى فيّا
و ندمت اللّي جيت ليّاه تعّرضيني
"""""
كي سمعت انا نضرّيت، اتّكوى ڨلبي كيّة
بحبّك انا اتّبليت، ياك العشق بليّة
شحال حلمت و تمنّيت انتي تكوني ليّا
صبرت سنين و استنّيت، و اليوم رحتي عليّا
الشّكوى لربّي لا شكيت من هاذ الدّنيا
أنا سبابي والديك و انتيّا والديّا
ياك تبغيني و نبغيك و بعّدوك عليّا
هذا وقت كلاسيك ماشي جاهليّة
"""""
مڨواني نبكي عليك، و انتيّا حيّة
عذّبتي روحك آ ختي في هاذ الدّنيا، اعمر
خطيتي طريڨ الحبيب و تبّعتي السيّة
غر بيك ابليس بزواجه ردّك سميّة
حتّى لباب داركم جيت نحقّق بعينيّا
كي سمعت الزّغاريت الارض لعبت بيّا
انتي الله يهنّيك و انا اطّفرت فيّا
و بالبركة عليك وليد انشاء الله ولّى بنيّة
"""""
مڨواني نبكي عليك، و انتيّا حيّة
عذّبتي روحك آ البيضاء في هاذ الدّنيا
خطيتي طريڨ الحبيب و تبّعتي السيّة
غر بيك ابليس بزواجه ردّك سميّة
اللّي ذاك كسب وهران
و ڨال كلشي ليّا
و امثاله غالطين مازال راهم نيّة
ليلة عرسك بكيت...
و شتى صرى فيّا
و ندمت اللّي جيت ليّاه تعّرضيني
"""""
الشّكوى لربّي لا شكيت من هاذ الدّنيا
أنا سبابي والديك و انتي والديّا
ياك تبغيني و نبغيك و بعّدوك عليّا
هذا وقت كلاسيك ماشي جاهليّة
"""""
مڨواني نبكي عليك، و انتيّا حيّة
عذّبتي روحك آ ختي في هاذ الدّنيا
خطيتي طريڨ نصرو، و تبّعتي السيّة
غر بيك ابليس بزواجه ردّك سميّة
اللّي ذاك كسب وهران و ڨال كلشي ليّا
و امثاله غالطين آ اختي، مازال راهم نيّة
ليلة عرسك بكيت...
شتى صرى فيّا
و ندمت اللّي جيت ليّاه تعّرضيني
"""""
كي سمعت انا نضرّيت، اتّكوى ڨلبي كيّة
بحبّك انا اتّبليت، ياك العشق بليّة
شحال حلمت و تمنّيت انتي تكوني ليّا
صبرت سنين و استنّيت، و اليوم رحتي عليّا
الشّكوى لربّي لا شكيت من هاذ الدّنيا
أنا سبابي والديك و انتيّا والديّا
ياك تبغيني و نبغيك و بعّدوك عليّا
هذا وقت كلاسيك ماشي جاهليّة
"""""
مڨواني نبكي عليك، و انتيّا حيّة
عذّبتي روحك آ ختي في هاذ الدّنيا، اعمر
خطيتي طريڨ الحبيب و تبّعتي السيّة
غر بيك ابليس بزواجه ردّك سميّة
حتّى لباب داركم جيت نحقّق بعينيّا
كي سمعت الزّغاريت الارض لعبت بيّا
انتي الله يهنّيك و انا اطّفرت فيّا
و بالبركة عليك وليد انشاء الله ولّى بنيّة
"""""
مڨواني نبكي عليك، و انتيّا حيّة
عذّبتي روحك آ البيضاء في هاذ الدّنيا
خطيتي طريڨ الحبيب و تبّعتي السيّة
غر بيك ابليس بزواجه ردّك سميّة
اللّي ذاك كسب وهران
و ڨال كلشي ليّا
و امثاله غالطين مازال راهم نيّة
ليلة عرسك بكيت...
و شتى صرى فيّا
و ندمت اللّي جيت ليّاه تعّرضيني
"""""
الشّكوى لربّي لا شكيت من هاذ الدّنيا
أنا سبابي والديك و انتي والديّا
ياك تبغيني و نبغيك و بعّدوك عليّا
هذا وقت كلاسيك ماشي جاهليّة