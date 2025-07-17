كلمات شاب نصرو في زمن الجاهلية ما رايك

نصرو . ليلة عرسك بكيت

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مڨواني نبكي عليك، و انتيّا حيّة

عذّبتي روحك آ ختي في هاذ الدّنيا

خطيتي طريڨ نصرو، و تبّعتي السيّة

غر بيك ابليس بزواجه ردّك سميّة

اللّي ذاك كسب وهران و ڨال كلشي ليّا

و امثاله غالطين آ اختي، مازال راهم نيّة

ليلة عرسك بكيت...

شتى صرى فيّا

و ندمت اللّي جيت ليّاه تعّرضيني

"""""

كي سمعت انا نضرّيت، اتّكوى ڨلبي كيّة

بحبّك انا اتّبليت، ياك العشق بليّة

شحال حلمت و تمنّيت انتي تكوني ليّا

صبرت سنين و استنّيت، و اليوم رحتي عليّا

الشّكوى لربّي لا شكيت من هاذ الدّنيا

أنا سبابي والديك و انتيّا والديّا

ياك تبغيني و نبغيك و بعّدوك عليّا

هذا وقت كلاسيك ماشي جاهليّة

"""""

مڨواني نبكي عليك، و انتيّا حيّة

عذّبتي روحك آ ختي في هاذ الدّنيا، اعمر

خطيتي طريڨ الحبيب و تبّعتي السيّة

غر بيك ابليس بزواجه ردّك سميّة

حتّى لباب داركم جيت نحقّق بعينيّا

كي سمعت الزّغاريت الارض لعبت بيّا

انتي الله يهنّيك و انا اطّفرت فيّا

و بالبركة عليك وليد انشاء الله ولّى بنيّة

"""""

مڨواني نبكي عليك، و انتيّا حيّة

عذّبتي روحك آ البيضاء في هاذ الدّنيا

خطيتي طريڨ الحبيب و تبّعتي السيّة

غر بيك ابليس بزواجه ردّك سميّة

اللّي ذاك كسب وهران

و ڨال كلشي ليّا

و امثاله غالطين مازال راهم نيّة

ليلة عرسك بكيت...

و شتى صرى فيّا

و ندمت اللّي جيت ليّاه تعّرضيني

"""""

الشّكوى لربّي لا شكيت من هاذ الدّنيا

أنا سبابي والديك و انتي والديّا

ياك تبغيني و نبغيك و بعّدوك عليّا

هذا وقت كلاسيك ماشي جاهليّة