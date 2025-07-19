أخي و صديقي

أخي وصديقي الغالي،



بعد سنوات طويلة من العطاء والجهد، حان الوقت لترتاح وتجني ثمار تعبك. تهانينا القلبية على هذا المحطة الجديدة في حياتك.



إليك بعض الكلمات التي تعبر عن مشاعرنا تجاهك



لتقدير عطائه وجهوده



"لقد كنت مثالاً يحتذى به في التفاني والإخلاص."



"نشكرك على كل السنوات التي بذلتها وعطائك

الذي لا ينضب."



"لقد تركت بصمة لا تُمحى بجهودك وعملك

الدؤوب."

"كنت دوماً سنداً وعوناً، ومصدراً للإلهام في مجال عملك."



للتعبير عن الصداقة والأخوة



" أنت لست مجرد زميل أو أخ، بل كنت صديقاً صدوقاً في كل الأوقات."



جمعتنا سنوات من العمل والصداقة، وستبقى هذه الذكريات محفورة



"كم أنا محظوظ بوجود أخ وصديق مثلك،



يشاركني الحلوة والمرة



" أتطلع إلى قضاء المزيد من الأوقات الممتعة معك



في هذه المرحلة الجديدة."



لتمنيات بمرحلة التقاعد



"نتمنى لك تقاعداً سعيداً مليئاً بالراحة والسعادة



وتحقيق كل الأحلام المؤجلة."

الآن هو وقتك لتعيش الحياة بشروطك، لتستمتع بهواياتك وأوقاتك."



لیکن" تقاعدك بداية لأجمل أيام حياتك مليئة بالمغامرات الجديدة.



"استمتع بكل لحظة، واعلم أنك تستحق كل هذا الخير والراحة.



"ندعو الله أن يمنحك الصحة والعافية لتقضي



أوقاتاً رائعة مع أحبائك."