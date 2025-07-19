استفسار حول فتح بطاقة بنكية افتراضية

سيدعليلو

سيدعليلو

:: عضو منتسِب ::
السلام عليكم
منذ مدة وانا احاول فتح بطاقة بنكية افتراضية تتيح لي تحويل المال من و الى الخارج و ادفع بها اشتراكات على مواقع واتسوق بها على الانترنت لكن كل محاولاتي بائت بالفشل لان الجزائر لا تدعم هذه البطاقات ودائما ينتهي بي المطاف لطلب وسيط وللأسف لم اجد وسيط موثوق فقد تعرضت لنصب مرة هل هناك حل لهذه المشكلة ارجوا منكم ان تفيدوني بتجاربكم وشكرا جزيلا.
 
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