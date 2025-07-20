طائفة المينونايت المنعزلة - عالم خفي في الأرجنتين

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وثائقي مهم اردت مشاركته هناعليكم تخصيص وقت لمشاهدتهالمينونايت هي أقدم كنيسة بروتستانتية حرة. في الأرجنتين يعيش أتباعها حياة صارمة ومنعزلة بشكل استثنائي. وهم يخوضون معركة ضد الحداثة التي تهدد أسس وجودهم.تأسست طائفة المينونايت في أوائل القرن السادس عشر في إحدى القرى الألمانية. وقد أدى الاضطهاد والتهميش إلى هجرة العديد منهم. واليوم بعد مرور أربعة قرون، أصبح عدد أتباع الطائفة الدينية يزيد على مليوني شخص موزعين على أربع قارات.وبينما يتبنى جزء كبير من المينونايت أسلوب حياة حديثًا وليبراليًا، فإن إخوانهم في الأرجنتين يُعرفون بصرامتهم وتمسكهم بالتقاليد.يتميزون بتدين قوي ورفض واضح للتكنولوجيا. وعلى مدى قرون، تمكنوا من العيش بمعزل عن التطورات المجتمعية، لكن مجتمعهم اليوم مهدد وجوديا.نمط حياتهم وقيمهم في طريقهما إلى التغيير تحت تأثير عالم حديث معولم، وربما حتى في طريقهما إلى الزوال. إلا أن الأمر يتعلق أيضا بما يعتبرونه معركة كتابية لا مفر منها لطائفتهم. هذه المعركة بين الخير والشر، والتي تشكل فلسفة الحياة المينونايتية، تجد تطبيقا ملموسا في القرن الحادي والعشرين: الصدام بين التقاليد والزهد من جهة مع إغراءات الحداثة من جهة أخرى. معركة المينونايت في الأرجنتين تطرح سؤالًا جوهريًا: هل لا يزال بإمكان الروحي أن ينتصر على المادي في عصرنا؟