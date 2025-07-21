السماعات أو الكيتمان أو الإيربودز خطر؟ أرواحو تكتشفو معايا 🧐

faith8
دكتورة صيدلانية
أوفياء اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب اللمة وناسها
اليوم بحول الله نهدرلكم على سماعات الاذن وخطرها على صحتنا مهما كان نوعها
في وقتنا الحالي الكيتمان أو الايربودز أو السماعات بشكل عام أصبحت حاجة ضرورية عند الناس الكل يحملها معاه وين ماراح ، كي يكون ماشي يقرى ، فالسفر ، فالخدمة ...الخ ، كل الناس تقريبا عندهم نفس السبب يخليهم يحطو السماعات، في مثل هذه الوضعيات يقلك باش مانسمعش هدرة الناس نقعد خلوي مع راسي ، هي حاجة مليحة انك ماتحبش تسمع هدرة الناس خاصة لما يكون فيها لغو وقذف وكذب ، بصح صحتك ايضا يلزم عليك تتهلا فيها لانو الاستعمال المفرط لسماعات الاذن عندها تأثير خطير على الاذن تاعك لأنو كي تكون تسمع بيهم يرسلوا موجات توصل لطبلة الأذن هاد الشي يسبب اهتزازها وبالتالي مع مرور الوقت تولي استجابتها للاهتزازات ضعيفة ، ولي يسمع بزاف بيهم تاني راهو معرض لخطر فقدان السمع لانو يسمع غناء مثلا ديما بصوت مرتفع ودير فبالك انو لو قدر الله وفقدت السمع فراح تكون بنسبة ضئيلة جدا انك تقدر تعالج هاد الحالة ، وتسبب السماعات ايضا تلف الخلايا الشعرية فالقوقعة تاع الاذن مما يسبب إصابة باعراض طنين الاذن مع الوقت تولي اذنك حساسة جدا لاي صوت او ضوضاء أو رنين لكان واحد يكون يحرك في مغرف في كأس زجاجي تقلو حبس علينا الحس ، ولي يسمع غناء أو أي محتوى سمعي آخر بصوت مرتفع مع الوقت يخلق ضغط داخل الاذن يؤدي إلى الإحساس بالصداع والدوخة ، ايضا ارتداء السماعات بشكل دائم يؤدي إلى إغلاق قناة الأذن وتمنع من دخول الهواء وبالتالي تزداد فرصة إصابة الاذن بالالتهابات، لانو استخدام سماعات بشكل مفرط قد يؤدي إلى نمو البكتيريا داخل السماعات والتهاب الاذن لهذا يلزم عليك تنظف الكيثمان تاعك جيدا ، والمشكلة الكبيرة تاني لي قادرة دير كارثة انو بعض الأشخاص يسلفوا السماعات لاصدقائهم ولا يشاركوهم وهذا الشي خطير جدا لانو لو كان الشخص الأول مصاب مثلا بالتهاب الأذن وسماعات تاعو فيها بكتيريا لما يسمع بيها الشخص الآخر راح تنتقل ليه البكتيريا وتسببلو التهاب ايضا لهذا ننصحكم جامي تمدو السماعات تاعكم للناس من أجل حماية انفسكم اولا وحماية الآخرين ايضا. راهي حاجة شخصية تماما مثل فرشاة الأسنان.
بلا ماننساو زيادة في شمع الاذن ، تأثير على الدماغ بسبب التعرض للموجات الكهرومغناطيسية بكثرة ، لهذا نقلكم حذاري من استعمالها بكثرة وحذاري من زيادة الصوت بشكل مفرط خلي الاذن تاعك ترتاح من حين لآخر ونظف سماعاتك جيدا
ودمتم في رعاية الله وحفظه
اليوم بحول الله نهدرلكم على سماعات الاذن وخطرها على صحتنا مهما كان نوعها
في وقتنا الحالي الكيتمان أو الايربودز أو السماعات بشكل عام أصبحت حاجة ضرورية عند الناس الكل يحملها معاه وين ماراح ، كي يكون ماشي يقرى ، فالسفر ، فالخدمة ...الخ ، كل الناس تقريبا عندهم نفس السبب يخليهم يحطو السماعات، في مثل هذه الوضعيات يقلك باش مانسمعش هدرة الناس نقعد خلوي مع راسي ، هي حاجة مليحة انك ماتحبش تسمع هدرة الناس خاصة لما يكون فيها لغو وقذف وكذب ، بصح صحتك ايضا يلزم عليك تتهلا فيها لانو الاستعمال المفرط لسماعات الاذن عندها تأثير خطير على الاذن تاعك لأنو كي تكون تسمع بيهم يرسلوا موجات توصل لطبلة الأذن هاد الشي يسبب اهتزازها وبالتالي مع مرور الوقت تولي استجابتها للاهتزازات ضعيفة ، ولي يسمع بزاف بيهم تاني راهو معرض لخطر فقدان السمع لانو يسمع غناء مثلا ديما بصوت مرتفع ودير فبالك انو لو قدر الله وفقدت السمع فراح تكون بنسبة ضئيلة جدا انك تقدر تعالج هاد الحالة ، وتسبب السماعات ايضا تلف الخلايا الشعرية فالقوقعة تاع الاذن مما يسبب إصابة باعراض طنين الاذن مع الوقت تولي اذنك حساسة جدا لاي صوت او ضوضاء أو رنين لكان واحد يكون يحرك في مغرف في كأس زجاجي تقلو حبس علينا الحس ، ولي يسمع غناء أو أي محتوى سمعي آخر بصوت مرتفع مع الوقت يخلق ضغط داخل الاذن يؤدي إلى الإحساس بالصداع والدوخة ، ايضا ارتداء السماعات بشكل دائم يؤدي إلى إغلاق قناة الأذن وتمنع من دخول الهواء وبالتالي تزداد فرصة إصابة الاذن بالالتهابات، لانو استخدام سماعات بشكل مفرط قد يؤدي إلى نمو البكتيريا داخل السماعات والتهاب الاذن لهذا يلزم عليك تنظف الكيثمان تاعك جيدا ، والمشكلة الكبيرة تاني لي قادرة دير كارثة انو بعض الأشخاص يسلفوا السماعات لاصدقائهم ولا يشاركوهم وهذا الشي خطير جدا لانو لو كان الشخص الأول مصاب مثلا بالتهاب الأذن وسماعات تاعو فيها بكتيريا لما يسمع بيها الشخص الآخر راح تنتقل ليه البكتيريا وتسببلو التهاب ايضا لهذا ننصحكم جامي تمدو السماعات تاعكم للناس من أجل حماية انفسكم اولا وحماية الآخرين ايضا. راهي حاجة شخصية تماما مثل فرشاة الأسنان.
بلا ماننساو زيادة في شمع الاذن ، تأثير على الدماغ بسبب التعرض للموجات الكهرومغناطيسية بكثرة ، لهذا نقلكم حذاري من استعمالها بكثرة وحذاري من زيادة الصوت بشكل مفرط خلي الاذن تاعك ترتاح من حين لآخر ونظف سماعاتك جيدا
ودمتم في رعاية الله وحفظه