الصمايم وذكريات الطفولة





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اليوم جبتلكم موضوع الساعة وهي الصمايم حسب التقويم الشعبي والفلاحي أو التقويم المناخي والموروث الشعبي

هي فترة مدتها 40 يوم تبدأ يوم 25 جويلية وتنتهي اليوم الثاني من شهر سبتمبر وهذه الفترة تكون فيها رطوبة عالية والحرارة مرتفعة والصمايم هي تسمية قديمة من اجدادنا ومعناها " اشرب الماء"



لكن الصمايم ليست فقط حرارة وتعب بل هي أيضا



رائحة خبز الطابونة عند جداتنا في الريف و صوت المروحة في القيلولة و الذكريات الجميلة تحت ظل العنب أو التين ولعب بالماء والطرطشة مع اولاد الجيران



في ظل هذه الاجواء كيف تتعاملون مع الصمايم

واذكرو لنا ذكريات الطفولة في هذه الاجواء الحارة



هل تفظلون الصيف أو اجواء الشتاء الباردة







شاركونا لنحول حر الصيف لدفء في قلوبنا