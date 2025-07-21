ظاهرة الجنازة

الجنازة..ربي يرحم كل موتى المسلمين.. لكن.... هل لاحظتم ان اهل الميت لم يصبحوا يظهرون ذلك الحزن العميق على الشخص الميت..وكانه ذاهب مشوار وراجع..

انا لا اقصد الحزن يعني الصراخ واللطم والعويل..فهذا مكروه وحرام وانا اكره هذه المظاهر ...

وانما لو حظر الانسان جنازة فانه سيلاحظ نوعا من البرود على اقاربه وحظورهم وكانما واجب او الزام..

تلقاهم دايرين جماعات ..الضحك والقصرة والقهاوي وكانهم في عرس

ينتظروا الغداء او العشاء بفارغ الصبر

وهناك من يذهب حتى الى التنويع في الاطباق المقدمة والماكولات....

ومرة احد الاقرباء مات في راس السنة قاموا بتوزيع الحلوة والمكسرات على الناس والاطفال...

مارايك في هذه المظاهر؟؟؟؟