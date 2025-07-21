ظاهرة الجنازة

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
الجنازة..ربي يرحم كل موتى المسلمين.. لكن.... هل لاحظتم ان اهل الميت لم يصبحوا يظهرون ذلك الحزن العميق على الشخص الميت..وكانه ذاهب مشوار وراجع..
انا لا اقصد الحزن يعني الصراخ واللطم والعويل..فهذا مكروه وحرام وانا اكره هذه المظاهر ...
وانما لو حظر الانسان جنازة فانه سيلاحظ نوعا من البرود على اقاربه وحظورهم وكانما واجب او الزام..
تلقاهم دايرين جماعات ..الضحك والقصرة والقهاوي وكانهم في عرس
ينتظروا الغداء او العشاء بفارغ الصبر
وهناك من يذهب حتى الى التنويع في الاطباق المقدمة والماكولات....
ومرة احد الاقرباء مات في راس السنة قاموا بتوزيع الحلوة والمكسرات على الناس والاطفال...
مارايك في هذه المظاهر؟؟؟؟
 
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الميت كي يروح يروح على أهل بيته، أما الباقين لقاو مكان ياكلو و يستقهواو ببلاش، و ضحك و حكايات و تبديل الملابس كأنه عرس.
صراحة في وفاة الوالد أو أمي ربي يرحمهم لقيت و شفت و فهمت علاش أمي تحب أهل أبي أكثر من أهلها، كي عمومي في وفاة بابا ربي يرحمو و وفاة أمي كيف محضنينا و يبكيو بيهم بزوجاتهم.
عماتي في جنازة أمي كيف كانوا لدرجة أنه البعض من الجيران كانو يحسبو عماتي أخوات أمي كي شافوهم حازنين بعكس اخواتها لي كل ساعتين يبدلوا قندورة جديدة
فتحت باب مؤلم في ذاكرتي بلا الحكايات تاع يستناو في الاكل و الحلويات و الشاي و غيره ربي يجيب الخير و يرحم موتانا
 
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