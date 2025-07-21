إستشارة كرسي الصلاة لكبار السن

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ماركة المنتج
كرسي السجود
تقييم المنتج
3.00 نجمات
faith8

faith8

دكتورة صيدلانية
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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كاين هادا الكرسي تع الصلاة يخرجولي بزاف اعلانات عليه وحابة نشريه للوالدة عندها مشكل في الجلوس بين السجدتين والتسبيح قلت لعله يساعدها خير من الكراسي المعروفة
بصح خفت ما يعجبهاش وناكل توبيخ منها تع علاه ما تسقسيش وترمي في دراهمك باطل وووو 😂😂 راكم علابالكم الأم الجزائرية هههه راني عندي سوابق مع هاد المواقف 🤣
فمن فضلكم اللي شراه وجربو يحكيلنا على تجربتو وهل يستحق الشراء أو لا

شكرا
 
توقيع faith8
تصوبت إجابي 0 تصويت صلبي
صراحة معنديش فكرة على هذا النوع من الكراسي
 
في رايي لديا خبرة في القياسات

الارتفاع 27 سنتيم غير مناسب

اختاري ارتفاع ستوندار 40 حتى 45 جلوس معتدل لا يرهق عضلات الرجلين والظهر حتى عند الوقوف يكون سهل ومناسب

وانتي. زيدي شوفي لكن لو تسمحي كم سعره؟
 

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