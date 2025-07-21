faith8
دكتورة صيدلانية
أوفياء اللمة
التفاعل 16.2K
الجوائز 3.1K
- تاريخ التسجيل
- 9 جوان 2013
- المشاركات
- 7,409
- آخر نشاط
- الوظيفة
- دكتورة صيدلانية
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 25 إلى 30 سنة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كاين هادا الكرسي تع الصلاة يخرجولي بزاف اعلانات عليه وحابة نشريه للوالدة عندها مشكل في الجلوس بين السجدتين والتسبيح قلت لعله يساعدها خير من الكراسي المعروفة
بصح خفت ما يعجبهاش وناكل توبيخ منها تع علاه ما تسقسيش وترمي في دراهمك باطل وووو راكم علابالكم الأم الجزائرية هههه راني عندي سوابق مع هاد المواقف
فمن فضلكم اللي شراه وجربو يحكيلنا على تجربتو وهل يستحق الشراء أو لا
شكرا
كاين هادا الكرسي تع الصلاة يخرجولي بزاف اعلانات عليه وحابة نشريه للوالدة عندها مشكل في الجلوس بين السجدتين والتسبيح قلت لعله يساعدها خير من الكراسي المعروفة
بصح خفت ما يعجبهاش وناكل توبيخ منها تع علاه ما تسقسيش وترمي في دراهمك باطل وووو راكم علابالكم الأم الجزائرية هههه راني عندي سوابق مع هاد المواقف
فمن فضلكم اللي شراه وجربو يحكيلنا على تجربتو وهل يستحق الشراء أو لا
شكرا