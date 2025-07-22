نضال سينمائي: ذكريات حرب استقلال الجزائر

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
وثائقي جديد (3 اسابيع) مهم مثير ونادر يرجى تخصيص وقت ومشاهدته احببت مشاركته معكم.

تكشف المخرجة الصربية ميلا تورايليتش عن قوة السينما كأداة في النضال السياسي. في فيلمها "نضال السينما"، تروي قصة المصور ستيفان لابودوفيتش، الذي وثّق حرب الاستقلال الجزائرية بتكليف من تيتو.الرابط المشترك بين الكفاح التحرري الجزائري ويوغوسلافيا هو: ستيفان لابودوفيتش. في عام 1959، أرسل تيتو مصوره المفضل إلى الجزائر.كان من الضروري أن يلتفت العالم إلى المقاومة ضد الحكم الاستعماري الفرنسي، وقد ساعد لابودوفيتش، بخبرته كمصور، في فتح عيون العالم عبر صورٍ دحضت دعاية المستعمرين وحلفائهم الغربيين.الفيلم يروي قصة إيديولوجية وشخصية، ويقربنا من حياة ستيفان لابودوفيتش، ويعطي نبذة عن الزمن الذي وثق فيه تلك اللحظات التاريخية.على مدار ثلاث سنوات، حتى إعلان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، ساعد لابودوفيتش بكاميراته الجزائريين في نقل كفاحهم ضد الاستعمار إلى العالم. وتواصلت المخرجة ميلا تورايليتش مع لابودوفيتش واتبعت مسار عمله بعد أن عثرت على لقطات من تلك الفترة في الأرشيف في بلغراد.من خلال المواد الأرشيفية الغنية، ومذكراته اليومية، ومقابلات مع لابودوفيتش وشهود عيان من يوغوسلافيا، الجزائر، ونيويورك، وتسلط تورايليتش الضوء على الجزائروعلى لابودوفيتش الذي يحمل أيضًا أهمية سياسية عالمية.
DW Documentar
لعرض هذا المحتوى، يتوجب عليك الموافقتك على تعيين ملفات تعريف الإرتباط (الكوكيز) للطرف الثالث. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة صفحة ملفات تعريف الإرتباط.
 
الفيديو لا يظهر اخي أبو عاتكة
بورك فيك على طرحك القيم
 
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏