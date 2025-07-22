نضال سينمائي: ذكريات حرب استقلال الجزائر

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
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وثائقي جديد (3 اسابيع) مهم مثير ونادر يرجى تخصيص وقت ومشاهدته احببت مشاركته معكم.
تكشف المخرجة الصربية ميلا تورايليتش عن قوة السينما كأداة في النضال السياسي. في فيلمها "نضال السينما"، تروي قصة المصور ستيفان لابودوفيتش، الذي وثّق حرب الاستقلال الجزائرية بتكليف من تيتو.الرابط المشترك بين الكفاح التحرري الجزائري ويوغوسلافيا هو: ستيفان لابودوفيتش. في عام 1959، أرسل تيتو مصوره المفضل إلى الجزائر.كان من الضروري أن يلتفت العالم إلى المقاومة ضد الحكم الاستعماري الفرنسي، وقد ساعد لابودوفيتش، بخبرته كمصور، في فتح عيون العالم عبر صورٍ دحضت دعاية المستعمرين وحلفائهم الغربيين.الفيلم يروي قصة إيديولوجية وشخصية، ويقربنا من حياة ستيفان لابودوفيتش، ويعطي نبذة عن الزمن الذي وثق فيه تلك اللحظات التاريخية.على مدار ثلاث سنوات، حتى إعلان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، ساعد لابودوفيتش بكاميراته الجزائريين في نقل كفاحهم ضد الاستعمار إلى العالم. وتواصلت المخرجة ميلا تورايليتش مع لابودوفيتش واتبعت مسار عمله بعد أن عثرت على لقطات من تلك الفترة في الأرشيف في بلغراد.من خلال المواد الأرشيفية الغنية، ومذكراته اليومية، ومقابلات مع لابودوفيتش وشهود عيان من يوغوسلافيا، الجزائر، ونيويورك، وتسلط تورايليتش الضوء على الجزائروعلى لابودوفيتش الذي يحمل أيضًا أهمية سياسية عالمية.
DW Documentar
تكشف المخرجة الصربية ميلا تورايليتش عن قوة السينما كأداة في النضال السياسي. في فيلمها "نضال السينما"، تروي قصة المصور ستيفان لابودوفيتش، الذي وثّق حرب الاستقلال الجزائرية بتكليف من تيتو.الرابط المشترك بين الكفاح التحرري الجزائري ويوغوسلافيا هو: ستيفان لابودوفيتش. في عام 1959، أرسل تيتو مصوره المفضل إلى الجزائر.كان من الضروري أن يلتفت العالم إلى المقاومة ضد الحكم الاستعماري الفرنسي، وقد ساعد لابودوفيتش، بخبرته كمصور، في فتح عيون العالم عبر صورٍ دحضت دعاية المستعمرين وحلفائهم الغربيين.الفيلم يروي قصة إيديولوجية وشخصية، ويقربنا من حياة ستيفان لابودوفيتش، ويعطي نبذة عن الزمن الذي وثق فيه تلك اللحظات التاريخية.على مدار ثلاث سنوات، حتى إعلان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، ساعد لابودوفيتش بكاميراته الجزائريين في نقل كفاحهم ضد الاستعمار إلى العالم. وتواصلت المخرجة ميلا تورايليتش مع لابودوفيتش واتبعت مسار عمله بعد أن عثرت على لقطات من تلك الفترة في الأرشيف في بلغراد.من خلال المواد الأرشيفية الغنية، ومذكراته اليومية، ومقابلات مع لابودوفيتش وشهود عيان من يوغوسلافيا، الجزائر، ونيويورك، وتسلط تورايليتش الضوء على الجزائروعلى لابودوفيتش الذي يحمل أيضًا أهمية سياسية عالمية.
DW Documentar