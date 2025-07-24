الحياء

habib2

habib2

:: عضو مثابر ::
حين قالت مريم العذراء ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا .. كانت تخبر النساء بأن الشرف والحياء اغلى من الحياة نفسها
لازلت أحاول أن أفهم ماذا رأى موسى عليه السلام من فتاة مدين لينفق عشر سنين من عمره مهرا لها... فوجدت الجواب في قوله تعالى ( تمشي على استحياء) لم يصف الله تعالى طولها ولا شكلها بل وصف أغلى شيء فيها وهو الحياء إن لم تستحي فافعل ما شئت ....فعلمت أن الحياء هو ما نفتقده في هذا الزمان والله المستعان...
 
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