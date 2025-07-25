مدينة القليعة الساحرة

Oktavio_hinda
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القليعة
تقع القليعة في ولاية تيبازة على بعد حوالي 26 كم جنوب غرب العاصمة الجزائر وتبعد حوالي 17 ميلا جنوب غرب الجزائر العاصمة
المدينة بنيت على تربة صخرية وعلى ارتفاع نحو 230 متر فوق مستوى البحر
أسسها حسن باشا بربروس سنة 1550 خلال الحقبة العثمانية واستقر فيها عدد من اللاجئين الأندلسيين “الموريسكيين” فحولوا المكان إلى مركز حضاري يحمل بصمة أندلسية واضحة في العمارة والحياة اليومية بدأ عدد ساكنيها من نحو 300 عند تأسيسها وتطورت لاحقا إلى آلاف السكان حتى وصل حجمها الاقتصادي والثقافي منتصف القرن السابع عشر
تتميز بشوارع ضيقة وبيوت أندلسية مربعة الطراز حيث تتميز بالأبواب المقوسة والقرميد وتشبه في تصاميمها ديار وقصور غرناطة وقسنطينة وتلمسان من أبرز معالمها
القلعة العتيقة
المسجد العتيق وسط المدينة
مقام الولي الصالح سيدي علي مبارك
حي بن عزوز الشعبي المعروف
سكانها ما زالوا متمسكين بالعادات الأندلسية: مثل صناعة الأثاث بالخيزران المنقوش تقليد أندلسي وحرفة الشبيكة النسائية
أنشئت دار غرناطة عام 1972 للحفاظ على الموسيقى والشعر الأندلسي حيث تدرس فنون العزف على العود والكمان والربابة والغناء الأندلسي
نمط الحياة داخل قرية القليعة يعبر عن ارتباط قوي بالهوية الأندلسية وروح الفخر بهذه الجذور
تكتظ بأشجار زينة وفواكه مثل التوت والزيتون وتحيط بها بيئات طبيعية خلابة ومناخ لطيف
لا تخل من الخضرة والهدوء بعيداً عن صخب المدن .