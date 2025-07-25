أعضاء اللمة

حاتم خليفة
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
Reaction 13.4K
الجوائز 1.4K
- تاريخ التسجيل
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 3,463
- محل الإقامة
- بسكرة
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 13 جويلية 1984
- الوظيفة
- تاجر
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
للترفيه برك ماتزعفوش مني هههه
عضو جديد دخل اللمة، كتب موضوع:
"أنا جديد هنا، هل من ترحيب؟"
جاءه الرد بعد 3 أيام:
"أهلا وسهلا بك، الموضوع مكرر وتم نقله للأرشيف "
مُراقب في اللمة شاف عضو كاتب كلمة "شكرا" بدون شرح، قاله:
"رجاءً دعّم ردك بمصدر أو سنُضطر لحذفه "
عضوة كتبت: "أنا مزروبة، ساعدوني في بحث حول الطاقة الشمسية "
عضو ردّ عليها:
"اختي عندي بحث كامل، بس لازم تدخلي للرد رقم 183 في صفحة 10 في قسم التعليم "
عضو حاب يبين ثقافتو كتب:
"كما قال الفيلسوف الألماني شوارزنڨر..."
دخل عضو آخر وكتبله:
"خويا هذا ممثل تايرميناتور مش فيلسوف "
واحد دار موضوع: "من هو العضو لي تتمنّى تقابله في الواقع؟"
الأعضاء كامل قالو: "العضو الغايب لي ما يدخلش كثير "
إداري لقى موضوع فيه عنوان "حصري وخطير جدا"
دخل لقى صورة قطة لابسة نضارات شمسية
كتبله:
"حصري عليك أنت برك "
يتبع...