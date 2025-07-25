أعضاء اللمة

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
للترفيه برك ماتزعفوش مني هههه

عضو جديد دخل اللمة، كتب موضوع:
"أنا جديد هنا، هل من ترحيب؟"
جاءه الرد بعد 3 أيام:
"أهلا وسهلا بك، الموضوع مكرر وتم نقله للأرشيف 😅"

مُراقب في اللمة شاف عضو كاتب كلمة "شكرا" بدون شرح، قاله:
"رجاءً دعّم ردك بمصدر أو سنُضطر لحذفه 🤓"

عضوة كتبت: "أنا مزروبة، ساعدوني في بحث حول الطاقة الشمسية 🥺"
عضو ردّ عليها:
"اختي عندي بحث كامل، بس لازم تدخلي للرد رقم 183 في صفحة 10 في قسم التعليم 🤐"

عضو حاب يبين ثقافتو كتب:
"كما قال الفيلسوف الألماني شوارزنڨر..."
دخل عضو آخر وكتبله:
"خويا هذا ممثل تايرميناتور مش فيلسوف 😆"

واحد دار موضوع: "من هو العضو لي تتمنّى تقابله في الواقع؟"
الأعضاء كامل قالو: "العضو الغايب لي ما يدخلش كثير 😂"

إداري لقى موضوع فيه عنوان "حصري وخطير جدا"
دخل لقى صورة قطة لابسة نضارات شمسية
كتبله:
"حصري عليك أنت برك 😑"

يتبع...
 
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واحد عضو جديد في منتدى اللمة، كتب أول موضوع وقال:
"السلام عليكم، جديد هنا وحاب نتعلم."
جاوبوه 30 عضو في أقل من ساعة، وكلهم قالوله نفس الشي:
"مرحبا بك خويا، الموضوع مكرر!"

عضو في اللمة كل مرة يكتب موضوع يقول: "مستعجل! ساعدوني!"
مرة سألوه:
"علاه دايمًا مستعجل؟"
قالهم:
"لأني نخاف يغلقوا (فريد أبو فيصل) قبل ما تقراوه

مراقب في منتدى اللمة قرر يرتاح يوم واحد، رجع بعد 24 ساعة لقى:

50 موضوع مكرر
10 مواضيع في القسم الغلط
و حاتم خليفة كاتب "أين أنتم يا مشرفين؟ راڨدين؟"

عضو كتب موضوع: "أريد زوجة محترمة من اللمة!"
جاءه الرد الأول:
"هذا القسم خاص بالحيوانات الأليفة، روح لقسم التعارف!"

واحد دار موضوع "نكتة اليوم"، جا عضو آخر رد عليه:
"مكررة من 2012، وبدون مصدر!"

عضو سهران في اللمة كتب:
"هل من ساهر هنا؟"
جاوبوه 10 أعضاء:
"نحن هنا، لكن نكتب ردود نجهزها للنوم!"

واحد دار موضوع طويل وفيه تحليل عميق، ما جاه حتى رد.
دار موضوع ثاني:
"هل تحب الكاشير ولا الجبن؟"
جاوه 100 رد خلال 10 دقائق

يتبع...
 
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عضو دار موضوع في قعدة اللمة:
"هل تؤمن أن الحب الحقيقي موجود؟"
الردود كلها كانت:
"خويا، خلينا في الواقع… وين لقيت الزيت؟!"

مراقب المنتدى العام يدخل كل يوم يشوف المواضيع:
"قصة حب حزينة"
"هل الكاشير فيه لحم؟"
"هل أنا نحيف ولا سمين؟"
قال:
"والله هاذي مش قسم عام، هاذي جلسة تحليل نفسي جماعية!"


عضو كتب:
"هذا رأيي الشخصي حول الوضع السياسي…"
قبل ما يكمل الجملة، جا إداري قال:
"تم غلق الموضوع تفاديًا للنقاشات الحادة!"


في قسم السياسة:
عضو كتب:
"أنا محايد."
جاوبوه:
"هنا يا تكون معانا يا تكون ضدنا!"

موضوع: "ما هو الحيوان الذي يشبهك؟"
واحد جاوب بكل ثقة:
"النمر."
قالوله:
"خويا، الصورة الرمزية تاعك فيها بطريق مش نمر!"

عضوة تكتب في كل الألعاب و المواضيع الترفيهية، جاء مشرف قالها:
"أختي، ما شاء الله نشيطة، لكن هبطي الضغط شوي!"

عضوة كتبت وصفة:
"شهيوة جدتي، سرّي وما نحبش نحكيه!"
واحدة جاوبتها:
"على بالك باللي كتبتي المقادير بالغلط؟"
قالتلها:
"أكيد، باش ما تنجحش عندكم 😂"

كاتب شاب ينشر قصة بعنوان:
"دموع الذئب الحزين."
جا عضو قاله:
"يا خو، الذئب ما يبكيش، هذا وثائقي شفتو في ناشيونال جيوغرافيك!"

يتبع...
 
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أتمنى أن يعجبكم موضوعي تعبت وأنا نكتب

السلسلة مزالت طويلة
 
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