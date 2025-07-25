أعضاء اللمة

واحد عضو جديد في منتدى اللمة، كتب أول موضوع وقال:

"السلام عليكم، جديد هنا وحاب نتعلم."

جاوبوه 30 عضو في أقل من ساعة، وكلهم قالوله نفس الشي:

"مرحبا بك خويا، الموضوع مكرر!"



عضو في اللمة كل مرة يكتب موضوع يقول: "مستعجل! ساعدوني!"

مرة سألوه:

"علاه دايمًا مستعجل؟"

قالهم:

"لأني نخاف يغلقوا (

فريد أبو فيصل

) قبل ما تقراوه



مراقب

في منتدى اللمة قرر يرتاح يوم واحد، رجع بعد 24 ساعة لقى:



50 موضوع مكرر

10 مواضيع في القسم الغلط

و

حاتم خليفة

كاتب "أين أنتم يا مشرفين؟ راڨدين؟"



عضو كتب موضوع: "أريد زوجة محترمة من اللمة!"

جاءه الرد الأول:

"هذا القسم خاص بالحيوانات الأليفة، روح لقسم التعارف!"



واحد دار موضوع "نكتة اليوم"، جا عضو آخر رد عليه:

"مكررة من 2012، وبدون مصدر!"



عضو سهران في اللمة كتب:

"هل من ساهر هنا؟"

جاوبوه 10 أعضاء:

"نحن هنا، لكن نكتب ردود نجهزها للنوم!"



واحد دار موضوع طويل وفيه تحليل عميق، ما جاه حتى رد.

دار موضوع ثاني:

"هل تحب الكاشير ولا الجبن؟"

جاوه 100 رد خلال 10 دقائق