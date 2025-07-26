كتاب قراته وتنصح به

Oktavio_hinda
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السلام عليكم
في زحمة الحياة وركض الأيام تظل بعض الكتب كأصدقاء هادئين نعود إليهم لنفهم أنفسنا أو العالم من حولنا بشكل أفضل
في هذا الموضوع أدعوكم لمشاركتي كتابا قرأتموه وترك فيكم أثرا
لكن بدلا من الحديث المطول عنه يكفينا فقط أن نقرأ مقدمته أو أول فقرة منه فهي كثيرا ما تعكس روح الكتاب وتشد القارئ
سواء كان أدبيا فكريا تاريخيا أو حتى رواية… لا بأس شاركونا مقدمة أعجبتكم مع اسم الكتاب وصاحبه وصورة لغلاف الكتاب ان امكن.
وسأبدأ أنا:
اسم الكتاب: نسيان com
المؤلف: احلام مستغانمي
إليكم المقدمة:
لا بد أن ننسى لكي نعيش لا أحد يحبك مجانا النسيان هو تمرين يومي لا بد من ممارسته كرياضة المشي أو التنفّس. كل ما عدا النسيان يرهق القلب ويستهلك الذاكرة
هذا الكتاب للنساء اللواتي يردن أن ينسين رجلا أحببنه لا لشيء… سوى لأنه لم يكن جديرا بتلك المحبة
احبيه كما لم تحب امرأة
وانسيه كما ينسى الرجال
غلاف الكتاب
انتظر مشاركاتكم
في زحمة الحياة وركض الأيام تظل بعض الكتب كأصدقاء هادئين نعود إليهم لنفهم أنفسنا أو العالم من حولنا بشكل أفضل
في هذا الموضوع أدعوكم لمشاركتي كتابا قرأتموه وترك فيكم أثرا
لكن بدلا من الحديث المطول عنه يكفينا فقط أن نقرأ مقدمته أو أول فقرة منه فهي كثيرا ما تعكس روح الكتاب وتشد القارئ
سواء كان أدبيا فكريا تاريخيا أو حتى رواية… لا بأس شاركونا مقدمة أعجبتكم مع اسم الكتاب وصاحبه وصورة لغلاف الكتاب ان امكن.
وسأبدأ أنا:
اسم الكتاب: نسيان com
المؤلف: احلام مستغانمي
إليكم المقدمة:
لا بد أن ننسى لكي نعيش لا أحد يحبك مجانا النسيان هو تمرين يومي لا بد من ممارسته كرياضة المشي أو التنفّس. كل ما عدا النسيان يرهق القلب ويستهلك الذاكرة
هذا الكتاب للنساء اللواتي يردن أن ينسين رجلا أحببنه لا لشيء… سوى لأنه لم يكن جديرا بتلك المحبة
احبيه كما لم تحب امرأة
وانسيه كما ينسى الرجال
غلاف الكتاب
انتظر مشاركاتكم