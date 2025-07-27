عضوة جديدة.. أهلا و سهلا بك أم

سحائب الشوق
:: عضو مثابر ::
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الجوائز 140
- تاريخ التسجيل
- 6 جويلية 2018
- المشاركات
- 594
- محل الإقامة
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- الوظيفة
- إطار تسيير إداري
- الحالة الإجتماعية
- متزوجة
- الجنس
- أنثى
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- 3
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته..
في موضوعي هذا حبيتكم ترحبوا معي بصديقتي و حبيبتي الغالية @في مهب الريح
التي انضمت اليوم لمنتدانا الغالي بعد حديثي المستمر عن المواضيع و الردود المنشورة فيه.
هي صديقة معرفتي بها من الفضاء الأزرق و توطدت العلاقة لأكثر من 6سنوات و صارت بمقام الأخت رغم تباعد المسافات..
رحبوا معي بها
و نقولك عزيزتي نورتي
و
في موضوعي هذا حبيتكم ترحبوا معي بصديقتي و حبيبتي الغالية @في مهب الريح
التي انضمت اليوم لمنتدانا الغالي بعد حديثي المستمر عن المواضيع و الردود المنشورة فيه.
هي صديقة معرفتي بها من الفضاء الأزرق و توطدت العلاقة لأكثر من 6سنوات و صارت بمقام الأخت رغم تباعد المسافات..
رحبوا معي بها
و نقولك عزيزتي نورتي
و
أم إيمان