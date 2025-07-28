وأخيرًا... صدور قانون تمديد عطلة الأمومة في الجزائر

سحائب الشوق
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بعد أخذ وردٍّ طال أمده، خرج قانون تمديد عطلة الأمومة إلى النور بتاريخ 22 يوليو 2025، ليمثل مكسبًا مهمًّا للمرأة العاملة في الجزائر.
وبموجب هذا التعديل الجديد، تم تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يومًا (بدلاً من 98 يومًا في القانون السابق)، وتُمنح هذه المدة لكل النساء العاملات اللائي يلدن مولودًا بصحة جيدة، مع الاحتفاظ بنسبة تعويض مالي كاملة (100%)، شرط ألا تمارس المعنية نشاطًا مهنيًا أو تجاريًا خلال فترة التوقف عن العمل.
كما أتاح القانون إمكانية الاستفادة من 50 يومًا إضافية في حال كان المولود يعاني من أمراض خطيرة، تشوهات خلقية، إعاقات، أو أي حالة صحية تستدعي تدخلًا طبيًا مستمرًّا، ويتم ذلك بطلب من الأم وبعد تقديم الملف الطبي المناسب.
**يمثل هذا التعديل خطوة مهمة نحو تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية للمرأة العاملة، واعترافًا عمليًا بالدور الحيوي الذي تؤديه الأم، خاصة في المراحل الأولى من حياة الطفل. ومن المؤمَّل أن تتبع هذه الخطوة إجراءات أخرى تدعم الأسرة والطفولة وتُراعي التحديات الواقعية التي تواجهها المرأة في ميدان العمل.