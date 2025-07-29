دفعة أولى من كنز صغير… أحببت مشاركته مع من يشاركني مفش الشعف

Zili Na

Zili Na

:: عضو منتسِب ::
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في السنوات الاخيرة شاركت في عدة دورات على مواقع تواصل ابرزها تطبيق تلغرام دورات تهتم وتسلط الضوء على صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية


كنت أبحث فقط عن بعض المعلومات بدافع فضول واستكشاف خاصة ان تخصصي الدراسي يميل لمثل هذه الصناعات

لكنني في نهاية وجدت أكثر من ذلك بكثير اكثر من شيء يشبع فضولي ..

اكتشفت عالما ممتعا من التجربة والخلطات الطبيعية ووجدت اكثر ماكنت ابحث عنه

ومن بين تلك دورات وجدت كنزا ثمينا من المعرفة

مجموعة وموسوعة من كتب تشمل وصفات وطرق. تصنيع لمثل هذه المواد ومليئة بالتفاصيل وتجارب المضمون

اردت اليوم ان اشارككم البعض منها كدفعة اولية هذه الكنوز الصغيرة التي قد تبدو لبعضكم لاشيء

لكنها لي ولبعض الذين لديهم نفس شعفي وميولي كنز من المعرفة

ما زال لدي الكثير منها، وسأواصل مشاركتها تدريجيا بإذن الله مع من يشاركونني هذا الحب وهذا الفضول الجميل
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