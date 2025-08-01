تاريخ الباك في بلادنا

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
🌹💼 .. تاريخ اِمتحان شهادة البكالوريا في الجزائر 🌹
نقوم بعملية طرح بسيطة ..
من الموسم الدارسي (1855/1854) ..
إلى الموسم الدراسي (2021/2020) ..
تكون قد مرت 167 سنة على أول ظهور ..
- لامتحان شهادة البكالوريا في الجزائر ..
حيث تمّ اجراء أول امتحان شهادة البكالوريا في الجزائر
في : ثانوية الأمير عبد القادر حاليًا ..
وهي : أول ثانوية في الجزائر ..
وكان اسمها سابقا مدرسة بيجو♨

و أول طالب مسلم جزائري اِجتاز الامتحان وتحصل على شهادة البكالوريا كان سنة 1874م وهو :
- محمد بن رحال الندرومي من ولاية تلمسان

و أول طالبة مسلمة جزائرية تحصلت على شهادة
البكالوريا سنة 1936م هي :
- علجية نور الدين بن علاق من ولاية المدية

و أول امتحان بكالوريا بعد الاستقلال شارك فيه حوالي :
3000 تلميذ .. نجح منهم 1200 أي بنسبة : 40 %
وكان ذلك في : دورة أوث 1962م .. (أوث وليس جوان)

هل تملك معلومات عن بكالوريا الجزائر 🤔

متى إجتزت إمتحان البكالوريا و ما هو أبرز حدث تتذكره لحد الآن 😊
 

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