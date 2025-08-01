تاريخ الباك في بلادنا

.. تاريخ اِمتحان شهادة البكالوريا في الجزائرنقوم بعملية طرح بسيطة ..من الموسم الدارسي (1855/1854) ..إلى الموسم الدراسي (2021/2020) ..تكون قد مرت 167 سنة على أول ظهور ..- لامتحان شهادة البكالوريا في الجزائر ..حيث تمّ اجراء أول امتحان شهادة البكالوريا في الجزائرفي : ثانوية الأمير عبد القادر حاليًا ..وهي : أول ثانوية في الجزائر ..وكان اسمها سابقا مدرسة بيجو♨و أول طالب مسلم جزائري اِجتاز الامتحان وتحصل على شهادة البكالوريا كان سنة 1874م وهو :- محمد بن رحال الندرومي من ولاية تلمسانو أول طالبة مسلمة جزائرية تحصلت على شهادةالبكالوريا سنة 1936م هي :- علجية نور الدين بن علاق من ولاية المديةو أول امتحان بكالوريا بعد الاستقلال شارك فيه حوالي :3000 تلميذ .. نجح منهم 1200 أي بنسبة : 40 %وكان ذلك في : دورة أوث 1962م .. (أوث وليس جوان)هل تملك معلومات عن بكالوريا الجزائرمتى إجتزت إمتحان البكالوريا و ما هو أبرز حدث تتذكره لحد الآن