تاريخ الباك في بلادنا

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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.. تاريخ اِمتحان شهادة البكالوريا في الجزائر
نقوم بعملية طرح بسيطة ..
من الموسم الدارسي (1855/1854) ..
إلى الموسم الدراسي (2021/2020) ..
تكون قد مرت 167 سنة على أول ظهور ..
- لامتحان شهادة البكالوريا في الجزائر ..
حيث تمّ اجراء أول امتحان شهادة البكالوريا في الجزائر
في : ثانوية الأمير عبد القادر حاليًا ..
وهي : أول ثانوية في الجزائر ..
وكان اسمها سابقا مدرسة بيجو♨
و أول طالب مسلم جزائري اِجتاز الامتحان وتحصل على شهادة البكالوريا كان سنة 1874م وهو :
- محمد بن رحال الندرومي من ولاية تلمسان
و أول طالبة مسلمة جزائرية تحصلت على شهادة
البكالوريا سنة 1936م هي :
- علجية نور الدين بن علاق من ولاية المدية
و أول امتحان بكالوريا بعد الاستقلال شارك فيه حوالي :
3000 تلميذ .. نجح منهم 1200 أي بنسبة : 40 %
وكان ذلك في : دورة أوث 1962م .. (أوث وليس جوان)
هل تملك معلومات عن بكالوريا الجزائر
متى إجتزت إمتحان البكالوريا و ما هو أبرز حدث تتذكره لحد الآن
نقوم بعملية طرح بسيطة ..
من الموسم الدارسي (1855/1854) ..
إلى الموسم الدراسي (2021/2020) ..
تكون قد مرت 167 سنة على أول ظهور ..
- لامتحان شهادة البكالوريا في الجزائر ..
حيث تمّ اجراء أول امتحان شهادة البكالوريا في الجزائر
في : ثانوية الأمير عبد القادر حاليًا ..
وهي : أول ثانوية في الجزائر ..
وكان اسمها سابقا مدرسة بيجو♨
و أول طالب مسلم جزائري اِجتاز الامتحان وتحصل على شهادة البكالوريا كان سنة 1874م وهو :
- محمد بن رحال الندرومي من ولاية تلمسان
و أول طالبة مسلمة جزائرية تحصلت على شهادة
البكالوريا سنة 1936م هي :
- علجية نور الدين بن علاق من ولاية المدية
و أول امتحان بكالوريا بعد الاستقلال شارك فيه حوالي :
3000 تلميذ .. نجح منهم 1200 أي بنسبة : 40 %
وكان ذلك في : دورة أوث 1962م .. (أوث وليس جوان)
هل تملك معلومات عن بكالوريا الجزائر
متى إجتزت إمتحان البكالوريا و ما هو أبرز حدث تتذكره لحد الآن