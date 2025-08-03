طلب مساعدة بخصوص شجرة الليمون

ذكريات
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صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
انشاء الله تكونو كامل بخير
بخصوص شجرة الليمون الي عندي، كي شريتها كانت هاك
على أساس تنمو في حوض كبير على سطح البيت، ما تلومونيش الي ضيقت عليها نحب أشجار الليمون والتجربة ناجحة لكثير من الناس
ودرك راها هاك، ولم تعط منتوج هذه السنة.
طلبي من الأعضاء الي يفهمو في أشجار الليمون، ماهي الأغصان الي نقدر نقصهم باش ما تكبرش بزاف؟ وما هي الأسمدة المناسبة؟ باش ترجع كما كانت أوراقها، أنوي تغيير التربة، تبدو لي غير جيدة فكيف أعرف التربة المناسبة لها؟
شكرا لكل الأعضاء الغاليين
انشاء الله تكونو كامل بخير
بخصوص شجرة الليمون الي عندي، كي شريتها كانت هاك
على أساس تنمو في حوض كبير على سطح البيت، ما تلومونيش الي ضيقت عليها نحب أشجار الليمون والتجربة ناجحة لكثير من الناس
ودرك راها هاك، ولم تعط منتوج هذه السنة.
طلبي من الأعضاء الي يفهمو في أشجار الليمون، ماهي الأغصان الي نقدر نقصهم باش ما تكبرش بزاف؟ وما هي الأسمدة المناسبة؟ باش ترجع كما كانت أوراقها، أنوي تغيير التربة، تبدو لي غير جيدة فكيف أعرف التربة المناسبة لها؟
شكرا لكل الأعضاء الغاليين