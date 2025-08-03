طلب مساعدة بخصوص شجرة الليمون

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهانشاء الله تكونو كامل بخيربخصوص شجرة الليمون الي عندي، كي شريتها كانت هاكعلى أساس تنمو في حوض كبير على سطح البيت، ما تلومونيش الي ضيقت عليها نحب أشجار الليمون والتجربة ناجحة لكثير من الناسودرك راها هاك، ولم تعط منتوج هذه السنة.طلبي من الأعضاء الي يفهمو في أشجار الليمون، ماهي الأغصان الي نقدر نقصهم باش ما تكبرش بزاف؟ وما هي الأسمدة المناسبة؟ باش ترجع كما كانت أوراقها، أنوي تغيير التربة، تبدو لي غير جيدة فكيف أعرف التربة المناسبة لها؟شكرا لكل الأعضاء الغاليين