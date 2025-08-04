أوائل 🖋

1 - اول من أذن فى السماء هو جبريل عليه السلام

2 - اول من قال سبحان ربى الأعلى هو اسرافيل

عليه السلام

3 - اول من قال السلام عليكم هو آدم عليه السلام

4 - اول من قال بسم الله الرحمن الرحيم هو نبى

الله سليمان عليه السلام

5 - اول من قال ؛ أما بعد ؛ هو داود عليه السلام

6 - اول شهيدة فى الاسلام سمية بنت الخياط

7 - اول من سل سيف فى الاسلام هوالزبير ابن

العوام رضى الله عنه

8 - اول من خط بالقلم هو إدريس عليه السلام

9 - اول من ركب الخيل هو إسماعيل عليه السلام

10 - اول من وضع النقط على الحروف هو الأسود

الدوؤلى رحمه الله ...

11- اول من جمع القرآن هو أبو بكر الصديق

رضى الله عنه

12 - اول من تكلم العربية هو إسماعيل عليه السلام

13 - اول من وضع علم الجبر هو الخوارزمى

14-ا ول من وضع علم الكيمياء هو جابر ابن حيان

15 - اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة

16 - اول من يدخل الجنة امة محمد صل الله عليه

وسلم ...