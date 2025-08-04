إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 26,793
- الحلول المقدمة
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- الجنس
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- الأوسمة
- 37
أوائل 🖋
1 - اول من أذن فى السماء هو جبريل عليه السلام
2 - اول من قال سبحان ربى الأعلى هو اسرافيل
عليه السلام
3 - اول من قال السلام عليكم هو آدم عليه السلام
4 - اول من قال بسم الله الرحمن الرحيم هو نبى
الله سليمان عليه السلام
5 - اول من قال ؛ أما بعد ؛ هو داود عليه السلام
6 - اول شهيدة فى الاسلام سمية بنت الخياط
7 - اول من سل سيف فى الاسلام هوالزبير ابن
العوام رضى الله عنه
8 - اول من خط بالقلم هو إدريس عليه السلام
9 - اول من ركب الخيل هو إسماعيل عليه السلام
10 - اول من وضع النقط على الحروف هو الأسود
الدوؤلى رحمه الله ...
11- اول من جمع القرآن هو أبو بكر الصديق
رضى الله عنه
12 - اول من تكلم العربية هو إسماعيل عليه السلام
13 - اول من وضع علم الجبر هو الخوارزمى
14-ا ول من وضع علم الكيمياء هو جابر ابن حيان
15 - اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة
16 - اول من يدخل الجنة امة محمد صل الله عليه
وسلم ...
1 - اول من أذن فى السماء هو جبريل عليه السلام
2 - اول من قال سبحان ربى الأعلى هو اسرافيل
عليه السلام
3 - اول من قال السلام عليكم هو آدم عليه السلام
4 - اول من قال بسم الله الرحمن الرحيم هو نبى
الله سليمان عليه السلام
5 - اول من قال ؛ أما بعد ؛ هو داود عليه السلام
6 - اول شهيدة فى الاسلام سمية بنت الخياط
7 - اول من سل سيف فى الاسلام هوالزبير ابن
العوام رضى الله عنه
8 - اول من خط بالقلم هو إدريس عليه السلام
9 - اول من ركب الخيل هو إسماعيل عليه السلام
10 - اول من وضع النقط على الحروف هو الأسود
الدوؤلى رحمه الله ...
11- اول من جمع القرآن هو أبو بكر الصديق
رضى الله عنه
12 - اول من تكلم العربية هو إسماعيل عليه السلام
13 - اول من وضع علم الجبر هو الخوارزمى
14-ا ول من وضع علم الكيمياء هو جابر ابن حيان
15 - اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة
16 - اول من يدخل الجنة امة محمد صل الله عليه
وسلم ...