فوائد النبق ثمرة السدرة

النبق.. صيدلية الطبيعة المنسية التي تعالج أكثر من 20 مشكلة صحية!هل تعلم أن هذه الثمرة الصغيرة كانت تُستخدم في الطب القديم كعلاج للسـ ـحر والأمراض المستعصية؟اكتشفوا معي كنوز النبق الصحية المذهلة:مقوي عام للجسم ويحارب الأنيميامنظم طبيعي لضغط الد.محارس الكبد وينقي الجسم من السمومعلاج فعال لأمراض الصدر والربومحارب قوي للالتهاباتمنشط جنسي طبيعيمهدئ للأعصاب ويقلل التوترعلاج فعال للإمساكمقوي للبصرمحارب للشيخوخةمعالج فعال للبواسيرمقوي للشعر ويمنع التساقطعلاج مشاكل البشرة مثل الأكزيمامنظم لسكر الدممقوي للمناعةمسكن للآلاممحفز للذاكرةمضاد للاكتئابمقوي للعظامعلاج فعال للدوالي