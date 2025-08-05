(Top5) أكثر 5 أعضاء نشاطًا في المنتدى – شهر جويلية 2025

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
تكريم خاص لأكثر 5 أعضاء نشاطًا في منتدى اللمة الجزائرية
شهر جويلية 2025

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تشجيعا وتحفيزا لروح التفاعل والمشاركة والمساهمة داخل منتدى اللمة الجزائرية، يتشرف المنتدى بتكريم نخبة من الأعضاء الذين سجلوا حضورًا قويًا خلال شهر جويلية 2025، من خلال مشاركاتهم القيمة وجهودهم المستمرة في إثراء المنتدى.

🏆 قائمة المكرّمين حسب اكثر عدد مشاركات:
174941

  1. حاتم خليفة 434 مشاركة 💐

  2. ام أمينة427 مشاركة 💐

  3. الطيب الجزائري84 - 309 مشاركة 💐

  4. إلياس239 مشاركة💐

  5. Oktavio_hinda 234 مشاركة💐

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إلياس . ام أمينة . حاتم خليفة ضمن 5 اعضاء أكثر نشاطا للمرة الثانية على التوالي 👏
Happy Birthday GIF by Jessica Lau


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و نقول لكم شكرًا 💐 بحجم محبتكم واهتمامكم بالمنتدى على كل حرف كتبتموه وكل رد تفاعلتم به وكل موضوع نشرتموه فبكم تحيا اللمة وتزدهر.
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دمتم متألقين ومبدعين،

مع تحيات إدارة
منتدى اللمة الجزائرية
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شكرا لكم جميعا على مساهماتكم تفاعلكم حرصكم على التواجد كل هذه الاشياء عملات نادرة وكنوز وافرة وقلوب غامرة لنا الشرف والحظ السعيد في تواجدكم معنا.
 
بكل إمتنان و فخر
يشرفني أن أكون ضمن هذه الكوكبة اللامعة من أعضاء منتدى اللمة الجزائرية
هذا التكريم هو حافز كبير لمواصلة العطاء و التفاعل
و شهادة أعتز بها من إدارة المنتدى و منكم جميعًا
شكرًا لكل من يضيء هذا الفضاء بحروفه الجميلة و روحه الطيبة
دمتم أوفياء و مبدعين و بكم تزهر اللمة و تكبر
 
توقيع ام أمينة
بكل و فخر و اعتزاز أن أكون ضمن عائلتي الثالثة عائلة اللمة الجزائرية التي شعاري فيها اللمة ...تلمنا جميعا و يشرفني أن أكون من ضمن أعضاءها و هذا التكريم يحفزني للتقديم أكثر و الافضل للمة التي أراها هي أحسن و أفصل من مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم جميعا إدارة المنتدى على هذا التشجيع القيم و الرائع و المميز
سأبقى و اقولها من قلبي أحبك اللمة و اجود عليك حتى نقطة دم في حياتي
واقول لمن كان يتابعني أو يراسلني أو يقرأ مواضيعي شكرا لكم جميعا بدون استثناء
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
و أقول لكل من فاز بوسام هذا الشهر
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
الف مبروك الف مبروك الوسام
 
مبارك لهم التألق و التميز، دام نورهم و عطاؤهم في سماء اللمة.
و بالفعل الخمسة دائما في الريادة من حيث المواضيع و الردود القيمة و المفيدة و الهادفة.
دام تواجدهم و عطاؤهم و في ميزان حسناتهم كل افادة🎊🎊🎉
 
توقيع سحائب الشوق

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