(Top5) أكثر 5 أعضاء نشاطًا في المنتدى – شهر جويلية 2025

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
Reaction 20.3K
الجوائز 4.2K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 9,137
- الحلول المقدمة
- 10
- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
تكريم خاص لأكثر 5 أعضاء نشاطًا في منتدى اللمة الجزائرية –
شهر جويلية 2025
شهر جويلية 2025
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تشجيعا وتحفيزا لروح التفاعل والمشاركة والمساهمة داخل منتدى اللمة الجزائرية، يتشرف المنتدى بتكريم نخبة من الأعضاء الذين سجلوا حضورًا قويًا خلال شهر جويلية 2025، من خلال مشاركاتهم القيمة وجهودهم المستمرة في إثراء المنتدى.
تشجيعا وتحفيزا لروح التفاعل والمشاركة والمساهمة داخل منتدى اللمة الجزائرية، يتشرف المنتدى بتكريم نخبة من الأعضاء الذين سجلوا حضورًا قويًا خلال شهر جويلية 2025، من خلال مشاركاتهم القيمة وجهودهم المستمرة في إثراء المنتدى.
قائمة المكرّمين حسب اكثر عدد مشاركات:
حاتم خليفة – 434 مشاركة
ام أمينة – 427 مشاركة
الطيب الجزائري84 - 309 مشاركة
إلياس – 239 مشاركة
Oktavio_hinda – 234 مشاركة
إلياس . ام أمينة . حاتم خليفة ضمن 5 اعضاء أكثر نشاطا للمرة الثانية على التوالي
و نقول لكم شكرًا بحجم محبتكم واهتمامكم بالمنتدى على كل حرف كتبتموه وكل رد تفاعلتم به وكل موضوع نشرتموه فبكم تحيا اللمة وتزدهر.
دمتم متألقين ومبدعين،
مع تحيات إدارة
منتدى اللمة الجزائرية
منتدى اللمة الجزائرية