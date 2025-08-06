"رضا الله هو الأصل... لكن، ما الذي يحوم في قلبك الآن بصدق؟"

Eay98
:: عضو مُشارك ::
Reaction 799
الجوائز 35
- تاريخ التسجيل
- 10 جويلية 2022
- المشاركات
- 359
- محل الإقامة
- الجزائر-تبسة-
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 14 ماي 1998
- الوظيفة
- بدون عمل حاليا
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 25 إلى 30 سنة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 3
مساحة للتأمل والمشاركة...
> كلنا نعلم أن رضا الله هو الغاية العليا، وبه يتحقق كل شيء،
ولكن... في لحظة صفاء وصدق مع النفس،
ما هو الشيء الذي يحوم الآن في قلبك؟
ذلك الدعاء الذي لا يغيب، تلك الأمنية التي تراودك حتى في سجودك...
اكتبه لنا أو شارك بصوتك من خلال التصويت، ربما تجد من يشبهك في الهمّ أو الحلم، وتطمئن.
سؤال الاستطلاع: ما هو الشيء الذي يحوم في قلبك الآن بصدق؟
خيارات التصويت:
1. الزواج من شخص يخاف الله ويطمئن له قلبي
2. الهجرة أو السفر لتحقيق الاستقرار
3. التوبة الصادقة والعودة لطريق الله
4. النجاح في مشروع أو عمل أحبه
5. راحة البال بعد تعب طويل
6. لا شيء محدد، فقط أبحث عن الطمأنينة
بانتظار ردودكم الصادقة، فالقلب لا يكذب عندما يُسأل بلطف...
> كلنا نعلم أن رضا الله هو الغاية العليا، وبه يتحقق كل شيء،
ولكن... في لحظة صفاء وصدق مع النفس،
ما هو الشيء الذي يحوم الآن في قلبك؟
ذلك الدعاء الذي لا يغيب، تلك الأمنية التي تراودك حتى في سجودك...
اكتبه لنا أو شارك بصوتك من خلال التصويت، ربما تجد من يشبهك في الهمّ أو الحلم، وتطمئن.
سؤال الاستطلاع: ما هو الشيء الذي يحوم في قلبك الآن بصدق؟
خيارات التصويت:
1. الزواج من شخص يخاف الله ويطمئن له قلبي
2. الهجرة أو السفر لتحقيق الاستقرار
3. التوبة الصادقة والعودة لطريق الله
4. النجاح في مشروع أو عمل أحبه
5. راحة البال بعد تعب طويل
6. لا شيء محدد، فقط أبحث عن الطمأنينة
بانتظار ردودكم الصادقة، فالقلب لا يكذب عندما يُسأل بلطف...