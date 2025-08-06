"رضا الله هو الأصل... لكن، ما الذي يحوم في قلبك الآن بصدق؟"

مساحة للتأمل والمشاركة...> كلنا نعلم أن رضا الله هو الغاية العليا، وبه يتحقق كل شيء،ولكن... في لحظة صفاء وصدق مع النفس،ما هو الشيء الذي يحوم الآن في قلبك؟ذلك الدعاء الذي لا يغيب، تلك الأمنية التي تراودك حتى في سجودك...اكتبه لنا أو شارك بصوتك من خلال التصويت، ربما تجد من يشبهك في الهمّ أو الحلم، وتطمئن.سؤال الاستطلاع: ما هو الشيء الذي يحوم في قلبك الآن بصدق؟خيارات التصويت:1. الزواج من شخص يخاف الله ويطمئن له قلبي2. الهجرة أو السفر لتحقيق الاستقرار3. التوبة الصادقة والعودة لطريق الله4. النجاح في مشروع أو عمل أحبه5. راحة البال بعد تعب طويل6. لا شيء محدد، فقط أبحث عن الطمأنينةبانتظار ردودكم الصادقة، فالقلب لا يكذب عندما يُسأل بلطف...