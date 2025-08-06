"رضا الله هو الأصل... لكن، ما الذي يحوم في قلبك الآن بصدق؟"

مالذي تطمح ان يتحقق؟

  • توبة صادقة 🥺 وربي يغفر جميع ذنوبك ويكفر عنك سيآتك وبتالي حسن خاتمة حساب يسير تجاوز صراط فوز بالجنة

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  • ان يتوب عليك رب العالمين من ذنب مكرر اتعبك،

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  • مال، سفر، زواج، ذرية، نجاح في دراسة، تسديد دين، سكن، عمل، شفاء من مرض، عودة شخص ما .

    صوت: 0 0.0%
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Eay98

Eay98

:: عضو مُشارك ::
🕊️ مساحة للتأمل والمشاركة...

> كلنا نعلم أن رضا الله هو الغاية العليا، وبه يتحقق كل شيء،
ولكن... في لحظة صفاء وصدق مع النفس،
ما هو الشيء الذي يحوم الآن في قلبك؟

ذلك الدعاء الذي لا يغيب، تلك الأمنية التي تراودك حتى في سجودك...

🎈اكتبه لنا أو شارك بصوتك من خلال التصويت، ربما تجد من يشبهك في الهمّ أو الحلم، وتطمئن.



🔹 سؤال الاستطلاع: ما هو الشيء الذي يحوم في قلبك الآن بصدق؟

🔘 خيارات التصويت:

1. الزواج من شخص يخاف الله ويطمئن له قلبي


2. الهجرة أو السفر لتحقيق الاستقرار


3. التوبة الصادقة والعودة لطريق الله


4. النجاح في مشروع أو عمل أحبه


5. راحة البال بعد تعب طويل


6. لا شيء محدد، فقط أبحث عن الطمأنينة



✍️ بانتظار ردودكم الصادقة، فالقلب لا يكذب عندما يُسأل بلطف...
 

أنا، الفوز بالجنة 🩷

¿Yo, ganar el cielo?

I, win heaven

Я покоряю небеса

 
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