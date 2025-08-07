أخوك لا تخسره

سعد606
:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
Reaction 4.7K
الجوائز 743
- تاريخ التسجيل
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 2,459
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 15 نوفمبر 1961
- الوظيفة
- متقاعد
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 39
واخــوك لا تـخـسـره لـــو إنــــه عـنـيــد يخطـي ميـة مــره وتسـمـح له خـطـاه
وإن كــان شــد الحـبـل حــاول ماتـزيــــد
ارخـيـه قـبل الـشــد يـوصل منـتـهـاه
ولا تنــصـحـه وقــت الـزعــل مايستـفـيـد
واعرض عليه النصح في ســاعة رضـاه
ولـيـا طـلــب رايـــك عـطــه رايٍ سـديــد وإن ماطـلـبـك الـراي لاتـبـحـث خـفــاه
وإن كــان شــد الحـبـل حــاول ماتـزيــــد
ارخـيـه قـبل الـشــد يـوصل منـتـهـاه
ولا تنــصـحـه وقــت الـزعــل مايستـفـيـد
واعرض عليه النصح في ســاعة رضـاه
ولـيـا طـلــب رايـــك عـطــه رايٍ سـديــد وإن ماطـلـبـك الـراي لاتـبـحـث خـفــاه