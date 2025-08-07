أخوك لا تخسره

واخــوك لا تـخـسـره لـــو إنــــه عـنـيــد يخطـي ميـة مــره وتسـمـح له خـطـاه
وإن كــان شــد الحـبـل حــاول ماتـزيــــد
ارخـيـه قـبل الـشــد يـوصل منـتـهـاه
ولا تنــصـحـه وقــت الـزعــل مايستـفـيـد
واعرض عليه النصح في ســاعة رضـاه
ولـيـا طـلــب رايـــك عـطــه رايٍ سـديــد وإن ماطـلـبـك الـراي لاتـبـحـث خـفــاه
 
