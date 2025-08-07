"اللوتري الأمريكي 🇺🇸 حلمي الكبير... فهل يتحقق؟"

Eay98
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام،
عندي طموح كبير أن أغيّر حياتي وأبني مستقبلي بإذن ﷲ خارج الجزائر، واليوم فقط عرفت عن قرعة أمريكا (اللوتري) بفضل تعليق كتبته فتاة جزائرية شاركت العام الماضي ونجحت، وأصبحت صديقتي على الفيسبوك.
بنت ما شاء ﷲ، ألهمتني وشجعتني، ربي يحفظها ويرزقني مثل ما رزقها.
منن أمس قررت نشارك بإذن الله تعالى تحل نشارك في القرعة لأول مرة هذا أكتوبر إن شاء ﷲ، وقررت كذلك نبدأ من الآن نحضّر روحي بكل جدية وخبرت أمي، حنسي حظي لعل وعسى اوفقك والله والله والله مننساكم لوكان ننجح فاها وربي يسرلي فالهجرة حلم من آحلامي سواء دبي، أمريكا لمهم نحب السفر والهجرة.
وأنا اليوم نطلب منكم كأختكم في ﷲ تقولولي:
هل فعلاً القرعة فرصة حقيقية؟
ما هي الخطوات بعد القبول؟
كيف يمكنني الاستعداد نفسيًا وماليًا من الآن؟
للتوضيح:
ما عنديش سجل تجاري.
ما خدمتش من قبل.
المال غير متوفر حاليًا عندي جزء قليل قليل لايكفي
وحتى اللغة الإنجليزية ضعيفة جدًا، ما نقدرش نتحاور حتى بأبسط الجمل رغم أني جامعية، وهذا أمر صراحة يحزنني ويحرجني.
لكن…
عندي إرادة قوية، وثقة كبيرة في ربي، وقلبي متفائل، ومؤمنة أن البدايات البسيطة قد تصنع نهايات عظيمة.
إذا كنت مهاجر، أو ربحت القرعة، أو عندك أي معلومة تنفعني، رجاءً لا تبخل عليّ.
ساعدوني بمعلومات، ودعوة صادقة لعلها تفتح لي أبواب الخير.
ربي يكتبها لي ويكرمني بحياة كريمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
سلامي لكم جميعًا، وجزاكم ﷲ خيرًا.
دعوة خير من قلبك ممكن تغيّر قدري.
