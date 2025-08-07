"اللوتري الأمريكي 🇺🇸 حلمي الكبير... فهل يتحقق؟"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي الكرام،
عندي طموح كبير أن أغيّر حياتي وأبني مستقبلي بإذن ﷲ خارج الجزائر، واليوم فقط عرفت عن قرعة أمريكا (اللوتري) بفضل تعليق كتبته فتاة جزائرية شاركت العام الماضي ونجحت، وأصبحت صديقتي على الفيسبوك.
بنت ما شاء ﷲ، ألهمتني وشجعتني، ربي يحفظها ويرزقني مثل ما رزقها.

✨ منن أمس قررت نشارك بإذن الله تعالى تحل نشارك في القرعة لأول مرة هذا أكتوبر إن شاء ﷲ، وقررت كذلك نبدأ من الآن نحضّر روحي بكل جدية وخبرت أمي، حنسي حظي لعل وعسى اوفقك والله والله والله مننساكم لوكان ننجح فاها وربي يسرلي فالهجرة حلم من آحلامي سواء دبي، أمريكا لمهم نحب السفر والهجرة.

💬 وأنا اليوم نطلب منكم كأختكم في ﷲ تقولولي:

هل فعلاً القرعة فرصة حقيقية؟

ما هي الخطوات بعد القبول؟

كيف يمكنني الاستعداد نفسيًا وماليًا من الآن؟


📌 للتوضيح:

ما عنديش سجل تجاري.

ما خدمتش من قبل.

المال غير متوفر حاليًا 😔 عندي جزء قليل قليل لايكفي

وحتى اللغة الإنجليزية ضعيفة جدًا، ما نقدرش نتحاور حتى بأبسط الجمل رغم أني جامعية، وهذا أمر صراحة يحزنني ويحرجني.


لكن…
عندي إرادة قوية، وثقة كبيرة في ربي، وقلبي متفائل، ومؤمنة أن البدايات البسيطة قد تصنع نهايات عظيمة.

إذا كنت مهاجر، أو ربحت القرعة، أو عندك أي معلومة تنفعني، رجاءً لا تبخل عليّ.
ساعدوني بمعلومات، ودعوة صادقة لعلها تفتح لي أبواب الخير.

🙏 ربي يكتبها لي ويكرمني بحياة كريمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سلامي لكم جميعًا، وجزاكم ﷲ خيرًا.
🇺🇸 دعوة خير من قلبك ممكن تغيّر قدري.
 

ما عنديش فكرة على الموضوع
إن شاء الله الإخوة و الأخوات يفيدوك

موفقة بإذن الله
 
رب العالمين يجازيكم ام امينة لاني طاقيتي الاعضاء موضوع مهم فرحت كثير كثير
 
ربي يحفظك ما نفطر وبعديكا نبعثلك شرح مفصل امنني مهم جد جد يخصك أطفال مستقبلا صدقيني.
 
و الله اختي ما عندي حتى فكرة
بصراحة نحب الاستقرار و القبار و الشوك و الوحلة قدام الدار هههههه
مانيش تاع هجرة تماما

لكن مادام راكي حابة هاذ الامر نوصيك بالاستخارة
و ربي يهدي سرك و يهدي خاطرك و ييسر ليك كل امرك اخيتي
المهم كي تروحي تفكريني بكاش مليار هههههه
 
