"اللوتري الأمريكي 🇺🇸 حلمي الكبير... فهل يتحقق؟"

جهلت عيون الناس مابداخلي

فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا"

ياأيها الحزن المسافر في دمي

دعني ......

فقلبي لن يكون أسيرا"

ربي معي ،فمن أخشى إذا"

مادام ربي يحسن التدبيرا

وهو الذي قد قال في قرآنه

كفى بربك هاديا ونصيرا. ​