السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





هي في كرامة الإنتظار ... و لا في عيب التأخر







ليست كل امرأة تأخّر زواجها عانسًا كما يزعمون



بل هي في مقام الإنتظار الكريم حيث لا يُقاس العمر بالخواتم و لا تُختزل الحياة في لقب



هي تنتظر لا بتذلل بل بثقة في قدرٍ كتبه الله بحكمة لا بعجلة الناس



تعيش أيامها بكرامة و تزرع في نفسها نورًا و تُنمي عقلها و تُهذّب روحها لأنها تؤمن أن ما تأخر لم يُلغَ و ما لم يأتِ بعد قد يكون أعظم مما ظنّت



هي ليست في عيب بل في عناية

و ليست في نقص بل في إكتمالٍ من نوع آخر لا يراه إلا من نظر بقلبٍ لا بحكمٍ مسبق







أسئلة للنقاش :



هل تأخر الزواج يُعتبر مشكلة حقيقية أم مجرد مفهوم اجتماعي ؟ و لماذا ؟



كيف يمكننا تغيير المفاهيم الخاطئة حول تأخر الزواج في مجتمعنا ؟



كيف يمكن للمرأة أن توازن بين رغبتها في الزواج و بين تحقيق طموحاتها الشخصية و المهنية ؟



هل تأخر الزواج يؤثر على فرص المرأة في إيجاد شريك مناسب ؟ و لماذا ؟



ما هي الرسائل التي يجب أن تُوجه للمرأة غير المتزوجة لتعزيز ثقتها بنفسها ؟



موضوع مهم للنقاش

أنتظر إجاباتكم ردودكم و تعليقاتكم





شكرا لكم



......





