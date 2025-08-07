ام أمينة
👑 TOP5 ✍️
صُنّآع آلمُحْتَوَى
Reaction 18.4K
الجوائز 1.9K
- تاريخ التسجيل
- 19 ماي 2011
- المشاركات
- 9,568
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 31
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هي في كرامة الإنتظار ... و لا في عيب التأخر
ليست كل امرأة تأخّر زواجها عانسًا كما يزعمون
بل هي في مقام الإنتظار الكريم حيث لا يُقاس العمر بالخواتم و لا تُختزل الحياة في لقب
هي تنتظر لا بتذلل بل بثقة في قدرٍ كتبه الله بحكمة لا بعجلة الناس
تعيش أيامها بكرامة و تزرع في نفسها نورًا و تُنمي عقلها و تُهذّب روحها لأنها تؤمن أن ما تأخر لم يُلغَ و ما لم يأتِ بعد قد يكون أعظم مما ظنّت
هي ليست في عيب بل في عناية
و ليست في نقص بل في إكتمالٍ من نوع آخر لا يراه إلا من نظر بقلبٍ لا بحكمٍ مسبق
أسئلة للنقاش :
هل تأخر الزواج يُعتبر مشكلة حقيقية أم مجرد مفهوم اجتماعي ؟ و لماذا ؟
كيف يمكننا تغيير المفاهيم الخاطئة حول تأخر الزواج في مجتمعنا ؟
كيف يمكن للمرأة أن توازن بين رغبتها في الزواج و بين تحقيق طموحاتها الشخصية و المهنية ؟
هل تأخر الزواج يؤثر على فرص المرأة في إيجاد شريك مناسب ؟ و لماذا ؟
ما هي الرسائل التي يجب أن تُوجه للمرأة غير المتزوجة لتعزيز ثقتها بنفسها ؟
موضوع مهم للنقاش
أنتظر إجاباتكم ردودكم و تعليقاتكم
شكرا لكم
......
هي في كرامة الإنتظار ... و لا في عيب التأخر
ليست كل امرأة تأخّر زواجها عانسًا كما يزعمون
بل هي في مقام الإنتظار الكريم حيث لا يُقاس العمر بالخواتم و لا تُختزل الحياة في لقب
هي تنتظر لا بتذلل بل بثقة في قدرٍ كتبه الله بحكمة لا بعجلة الناس
تعيش أيامها بكرامة و تزرع في نفسها نورًا و تُنمي عقلها و تُهذّب روحها لأنها تؤمن أن ما تأخر لم يُلغَ و ما لم يأتِ بعد قد يكون أعظم مما ظنّت
هي ليست في عيب بل في عناية
و ليست في نقص بل في إكتمالٍ من نوع آخر لا يراه إلا من نظر بقلبٍ لا بحكمٍ مسبق
أسئلة للنقاش :
هل تأخر الزواج يُعتبر مشكلة حقيقية أم مجرد مفهوم اجتماعي ؟ و لماذا ؟
كيف يمكننا تغيير المفاهيم الخاطئة حول تأخر الزواج في مجتمعنا ؟
كيف يمكن للمرأة أن توازن بين رغبتها في الزواج و بين تحقيق طموحاتها الشخصية و المهنية ؟
هل تأخر الزواج يؤثر على فرص المرأة في إيجاد شريك مناسب ؟ و لماذا ؟
ما هي الرسائل التي يجب أن تُوجه للمرأة غير المتزوجة لتعزيز ثقتها بنفسها ؟
موضوع مهم للنقاش
أنتظر إجاباتكم ردودكم و تعليقاتكم
شكرا لكم
......