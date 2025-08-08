الفرق بين الحديث النبوي و الحديث القدسي

الفرق بين الحديث القدسي والنبوي:

والفرق بين الحديث القدسي والأحاديث النبوية الأخرى أن هذه نسبتها إلى النبي، وحكايتها عنه.

وأما الحديث القدسي فنسبته إلى الله، والنبي يحكيه ويرويه عنه، ولذلك قيدت بالقدس أو الإله، فقيل : أحاديث قدسية أو إلهية، نسبة إلى الذات العلية، وقيدت الأخرى بالنبي، فقيل فيها:

«أحاديث نبوية نسبة إلى الرسول ﷺ ، وإن كانت جميعها صادرة بوحي من الله عز وجل، لأن الرسول ﷺ لا يقول إلا الحق ».ومصداقه قول الله في سورة النجم: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ - سورة النجم.
 

