الفرق بين الحديث النبوي و الحديث القدسي

الفرق بين الحديث القدسي والنبوي:



والفرق بين الحديث القدسي والأحاديث النبوية الأخرى أن هذه نسبتها إلى النبي، وحكايتها عنه.



وأما الحديث القدسي فنسبته إلى الله، والنبي يحكيه ويرويه عنه، ولذلك قيدت بالقدس أو الإله، فقيل : أحاديث قدسية أو إلهية، نسبة إلى الذات العلية، وقيدت الأخرى بالنبي، فقيل فيها:



«أحاديث نبوية نسبة إلى الرسول ﷺ ، وإن كانت جميعها صادرة بوحي من الله عز وجل، لأن الرسول ﷺ لا يقول إلا الحق ».ومصداقه قول الله في سورة النجم: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ - سورة النجم.