ام أمينة

ام أمينة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



الرضاعة الطبيعية ... غذاء العقل و فطرة الروح و حنان لا يُنسى


الرضاعة الطبيعية تُعد من أعظم النعم التي منحها الله للأم و الطفل

فهي ليست مجرد وسيلة لتغذية الرضيع فقط بل هي عملية متكاملة تشمل الجوانب الصحية و النفسية و الدينية و الإجتماعية و الثقافية

و تؤثر بشكل عميق في حياة الإنسان منذ لحظة ولادته

يبدأ دور الرضاعة الطبيعية منذ الساعة الأولى بعد الولادة حيث يُوصى ببدء إرضاع الطفل مباشرة لتعزيز الترابط بين الأم و صغيرها و تحفيز إنتاج الحليب و توفير أول جرعة من المناعة الطبيعية عبر " اللبأ " و هو الحليب الأول الغني بالأجسام المضادة

يحتوي حليب الأم على تركيبة مثالية من البروتينات و الدهون و الفيتامينات و المعادن بالإضافة إلى عناصر مناعية لا توجد في أي تركيبة صناعية

مما يجعله الغذاء الأمثل لنمو الطفل الجسدي و العقلي

و قد أُثبت أن الأطفال الذين يرضعون طبيعيًا يتمتعون بمعدلات ذكاء أعلى و مناعة أقوى و أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري و الربو و الحساسية

كما أن الرضاعة تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ و تساهم في تنظيم نوم الطفل و سلوكه

أما بالنسبة للأم فإن الرضاعة الطبيعية تساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي و المبيض و تُساهم في فقدان الوزن بطريقة طبيعية و تُسرع من عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي بفضل إفراز هرمون الأوكسيتوسين

كما تمنح الأم شعورًا بالرضا و الإرتباط العاطفي العميق بطفلها و تقلل من خطر الإكتئاب بعد الولادة

و من الناحية الدينية تُولي الشريعة الإسلامية أهمية كبيرة للرضاعة الطبيعية حيث ورد في القرآن الكريم : { و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة }
مما يدل على أن مدة الرضاعة المثالية هي سنتان كاملتان

كما أن الإسلام يعتبر الرضاعة سببًا شرعيًا للتحريم في النسب و يُلزم الأب بنفقات الأم المرضعة حتى بعد الطلاق حفاظًا على مصلحة الطفل

أما ثقافيًا و تاريخيًا كانت الرضاعة الطبيعية تُمارس علنًا و تُعتبر من واجبات الأم و كانت بعض الأسر تستعين بمرضعات محترفات لإرضاع أطفالها خاصة في المجتمعات الملكية و النخبوية مثل مرضعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية

و مع تطور المجتمعات و تغير نمط الحياة واجهت الأمهات تحديات عديدة مثل ضغوط العمل و نقص الدعم الأسري و قلة التوعية و آلام الثدي أو قلة إنتاج الحليب
مما أدى إلى تراجع معدلات الرضاعة الطبيعية في بعض الدول لكن حملات التوعية الصحية أعادت التأكيد على أهميتها و أصبحت تُشجع الأمهات على الرضاعة الحصرية خلال الستة أشهر الأولى ثم الإستمرار بها إلى جانب الطعام الصلب حتى عمر سنتين أو أكثر

و تُوصى الأمهات بإرضاع الطفل عند الحاجة دون التقيد بجدول زمني و الإهتمام بتغذيتهن الشخصية و شرب السوائل و أخذ الراحة الكافية و إستشارة مختصين عند مواجهة أي صعوبات

إن الرضاعة الطبيعية ليست مجرد خيار بل هي إستثمار حقيقي في صحة الطفل و الأم و المجتمع و هي فعل فطري و إنساني و ديني يُجسد أسمى معاني الرحمة و الرعاية و يُسهم في بناء جيل أكثر وعيًا و صحةً و إستقرارًا نفسيًا و إجتماعيًا

شكرا لكم
حقا الرضاعة الطبيعية احسن من الرضاعة الصناعية اي حليب الرضع لانه اثبت الدراسات احسن من كثير الحليب الاصطناعي
بورك فيك على الموضوع القيم
 
الرضاعة الطبيعية فيها خير كبير للرضيع و لأمه بصح الصناعي يبقى حل وقت الحاجة ربي يرزق كل أم القوة و يكبر صغيرها بصحة و عافية

مشكور على المرور و الرد في الموضوع
أسأل الله لك أن يرزقك الذرية الصالحة
 
اللهم امين يا رب العالمين
 
