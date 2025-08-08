الرضاعة الطبيعية ... غذاء العقل و فطرة الروح و حنان لا يُنسى

قال إلياس: حقا الرضاعة الطبيعية احسن من الرضاعة الصناعية اي حليب الرضع لانه اثبت الدراسات احسن من كثير الحليب الاصطناعي

بورك فيك على الموضوع القيم إضغط للتوسيع...

الرضاعة الطبيعية فيها خير كبير للرضيع و لأمه بصح الصناعي يبقى حل وقت الحاجة ربي يرزق كل أم القوة و يكبر صغيرها بصحة و عافية

مشكور على المرور و الرد في الموضوعأسأل الله لك أن يرزقك الذرية الصالحة