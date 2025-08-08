أقوال و عبارات عن رجال غزة

أقوال وعبارات عن رجال غزة:1. "في غزة رجال لا يعرفون الانكسار، إنهم يمشون فوق الجراح ويصنعون من الألم انتصاراً."2. "رجال غزة ليسوا فقط مقاتلين، إنهم أسطورة تُكتب كل يوم على جدار الكرامة."3. "في كل رصاصة تُطلق من غزة، تنبت ألف زهرة حرية في قلوب الأحرار."4. "غزة ليست مدينة، إنها موقف، ورجالها ليسوا سكاناً، بل رموز صمود لا تنحني."5. "رجال غزة علمونا أن الكرامة لا تُشترى، وأن الوطن لا يُباع."6. "كلما ظنّ العدو أن غزة سُحقت، تنهض من تحت الرماد كالطائر الجريح، وفي عينيها وعد بالنصر."7. "رجال غزة ليسوا بحاجة لكلماتنا، هم بحاجة فقط لقلوب لا تنساهم ودعوات