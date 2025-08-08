لا تنم على بطنك! لنتعرف معا عن السبب...

faith8
:: دكتورة صيدلانية ::
أوفياء اللمة
Reaction 16.3K
الجوائز 3.1K
- تاريخ التسجيل
- 9 جوان 2013
- المشاركات
- 7,430
- آخر نشاط
- الوظيفة
- دكتورة صيدلانية
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 25 إلى 30 سنة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناس اللمة الكرام
أما بعد...
ليوم حبيت نعرفكم على المخاطر الطبية للنوم على البطن (البطن / الكرش)، فكما نعلم رسولنا الكريم نهانا عن هذه الوضعية للنوم "رأى رسول الله ﷺ رجلًا مضطجعًا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله" — رواه أبو داود.
بصح علاه ؟؟!
لنتعرف عن الإعجاز العلمي لهذا الحديث :
ضغط على الجهاز التنفسي
النوم على البطن يضغط القفص الصدري والرئتين، ويقلل كمية الهواء الداخل للجسم، مما يسبب نقص الأكسجين وانت راقد، وهذا يخليك تحس بالإرهاق الصباحي وعدم الراحة.
زيادة العبء على القلب
الضغط على الصدر يعيق عمل القلب، خاصة عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.
مشاكل في العمود الفقري
النوم على البطن يغير الانحناءات الطبيعية للعمود الفقري، ويسبب ضغطًا على الفقرات والعضلات، وقد يؤدي لآلام في أسفل الظهر أو الرقبة.
إجهاد الرقبة
الوضعية تجبر الرقبة على الالتفاف لجانب واحد لفترة طويلة، مما يسبب شدًا عضليًا والتهابًا في فقرات العنق.
مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي
الضغط على البطن يزيد حرقة المعدة وارتجاع الحمض المريئي (GERD) أو كما نسميه "الجايور" أو "حريق المعدة".
خطر المو/ت المفاجئ عند الرضع
الأبحاث تؤكد أن نوم الرضع على البطن يزيد خطر متلازمة المو/ت المفاجئ (SIDS)، لذلك يُنصح دائمًا بجعل نوم الأطفال على الظهر.
كيفاه تحسن الرقاد وتتجنّب أضراره
✔ أفضل وضعية للنوم هي على الظهر أو الجنب الأيمن لدعم العمود الفقري وتحسين التنفس.
✔ إذا صعب عليك تغيير عادتك، استعمل وسادة رقيقة تحت الرأس وأخرى صغيرة تحت الحوض لتقليل الضغط.
✔ نقص من الكافيين قبل النوم بـ 6 ساعات على الأقل.
✔ خلي غرفتك مظلمة وهادئة ومعتدلة الحرارة.
✔ التزم بجدول نوم ثابت يوميًا.
✔ مارس نشاط بدني معتدل خلال النهار، وتجنب الرياضة المكثفة قبل النوم.
دمتم بود
أما بعد...
ليوم حبيت نعرفكم على المخاطر الطبية للنوم على البطن (البطن / الكرش)، فكما نعلم رسولنا الكريم نهانا عن هذه الوضعية للنوم "رأى رسول الله ﷺ رجلًا مضطجعًا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله" — رواه أبو داود.
بصح علاه ؟؟!
لنتعرف عن الإعجاز العلمي لهذا الحديث :
ضغط على الجهاز التنفسي
النوم على البطن يضغط القفص الصدري والرئتين، ويقلل كمية الهواء الداخل للجسم، مما يسبب نقص الأكسجين وانت راقد، وهذا يخليك تحس بالإرهاق الصباحي وعدم الراحة.
زيادة العبء على القلب
الضغط على الصدر يعيق عمل القلب، خاصة عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.
مشاكل في العمود الفقري
النوم على البطن يغير الانحناءات الطبيعية للعمود الفقري، ويسبب ضغطًا على الفقرات والعضلات، وقد يؤدي لآلام في أسفل الظهر أو الرقبة.
إجهاد الرقبة
الوضعية تجبر الرقبة على الالتفاف لجانب واحد لفترة طويلة، مما يسبب شدًا عضليًا والتهابًا في فقرات العنق.
مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي
الضغط على البطن يزيد حرقة المعدة وارتجاع الحمض المريئي (GERD) أو كما نسميه "الجايور" أو "حريق المعدة".
خطر المو/ت المفاجئ عند الرضع
الأبحاث تؤكد أن نوم الرضع على البطن يزيد خطر متلازمة المو/ت المفاجئ (SIDS)، لذلك يُنصح دائمًا بجعل نوم الأطفال على الظهر.
كيفاه تحسن الرقاد وتتجنّب أضراره
✔ أفضل وضعية للنوم هي على الظهر أو الجنب الأيمن لدعم العمود الفقري وتحسين التنفس.
✔ إذا صعب عليك تغيير عادتك، استعمل وسادة رقيقة تحت الرأس وأخرى صغيرة تحت الحوض لتقليل الضغط.
✔ نقص من الكافيين قبل النوم بـ 6 ساعات على الأقل.
✔ خلي غرفتك مظلمة وهادئة ومعتدلة الحرارة.
✔ التزم بجدول نوم ثابت يوميًا.
✔ مارس نشاط بدني معتدل خلال النهار، وتجنب الرياضة المكثفة قبل النوم.
دمتم بود