ماهو العيب الذي يوجد فيك تمنى زواله

كما يعلم الكل فإن لكل إنسان عدة صفات تميزه عن غيره من الناس

وبالمقابل لديه عيوب تنفر الناس منه

وهذه العيوب قد تكون فطرية نتيجة الطبع الذي يغلب التطبع كما هو معروف

ولا يستطيع أي أحد تغيير هذه العيوب إلا صاحب العيب نفسه

وقد تكون هذه العيوب نتيجة تأثير الأصدقاء والأهل

وما إلى ذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان في حيرة من أمره

فيبدأ بالبحث عن الحلول للتخلص من هذه العيوب في أسرع وقت ممكن

حتى تتغير نظرة الناس له ويصبح أكبر في عيون الناس

وإذا استمع للنصائح جيداً وباهتمام وعزم على قهر العيب الذي يعاني منه

فإنه بلا شك سيتخلص من هذا العيب

وإن رجع لنفس العيب مرة أخرى فهذا يعني أنه قليل الثقة في نفسه

وليس عنده ذلك العزم والإصرار على النجاح والقضاء على هذا العيب إلى غير رجعة

ومنعه من التكرر مرة أخرى في المستقبل