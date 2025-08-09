إلياس
شخصيات (سامة )انتبه منها!!
1- المنتقد :
لا يدعم قراراتك ، ينتقد كل تصرفاتك ، يجعلك تشعر بأنك شخص فاشل بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
2 - المنافق :
يمنحك الإطراء المزيف ثم يتكلم عنك بشكل سلبي عند الآخرين ، ويفتقر إلى التعاطف ينطبق عليه قول الشاعر :
يعطيك من طرف اللسان حلاوة
ويروغ منك كما يروغ الثعلبُ
3- مستنزف الطاقة:
يجعلك تشعر بالتوتر ، يحطم معنوياتك دون سبب ، لا يستطيع أن يشعر بالسعادة لنجاحك أو يقلل منها بوعي او بدون وعي ودائم تشعر بسلبية بعد الجلوس معه
4 - الضحية :
يلوم الآخرين على مشاكله ، يبحث دائماً عن الإهتمام ، يتكلم دائماً عن اعذاره و يعيش دور المسكين .
5- المتلاعب :
يحاول السيطرة على كل شيء ، يتظاهر بحبك ، يريد اتخاذ جميع القرارات لك وله ولا يناقش او يحاول يفهمك .
6- المتشائم :
يتكلم بطريقة سيئة معك لكي يشعر بالراحة ، يهتم فقط بنفسه ، يحاول تدمير احلامك عن طريق تشاؤمه حولها وتشاؤمه حول الحياة واحداثها ولا يرى جميل في الحياة.
البصيرةُ أن ترى النُّور بقلبكَ قبلَ أن تبصرهُ عيناك
