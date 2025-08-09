شخصيات (سامة )انتبه منها!!‏1- المنتقد :لا يدعم قراراتك ، ينتقد كل تصرفاتك ، يجعلك تشعر بأنك شخص فاشل بطريقة مباشرة او غير مباشرة .‏2 - المنافق :يمنحك الإطراء المزيف ثم يتكلم عنك بشكل سلبي عند الآخرين ، ويفتقر إلى التعاطف ينطبق عليه قول الشاعر :يعطيك من طرف اللسان حلاوةويروغ منك كما يروغ الثعلبُ‏3- مستنزف الطاقة:يجعلك تشعر بالتوتر ، يحطم معنوياتك دون سبب ، لا يستطيع أن يشعر بالسعادة لنجاحك أو يقلل منها بوعي او بدون وعي ودائم تشعر بسلبية بعد الجلوس معه‏4 - الضحية :يلوم الآخرين على مشاكله ، يبحث دائماً عن الإهتمام ، يتكلم دائماً عن اعذاره و يعيش دور المسكين .‏5- المتلاعب :يحاول السيطرة على كل شيء ، يتظاهر بحبك ، يريد اتخاذ جميع القرارات لك وله ولا يناقش او يحاول يفهمك .‏6- المتشائم :يتكلم بطريقة سيئة معك لكي يشعر بالراحة ، يهتم فقط بنفسه ، يحاول تدمير احلامك عن طريق تشاؤمه حولها وتشاؤمه حول الحياة واحداثها ولا يرى جميل في الحياة.البصيرةُ أن ترى النُّور بقلبكَ قبلَ أن تبصرهُ عيناك