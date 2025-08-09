شخصيات سامة

شخصيات (سامة )انتبه منها!! 💎
‏1- المنتقد :
لا يدعم قراراتك ، ينتقد كل تصرفاتك ، يجعلك تشعر بأنك شخص فاشل بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
‏2 - المنافق :
يمنحك الإطراء المزيف ثم يتكلم عنك بشكل سلبي عند الآخرين ، ويفتقر إلى التعاطف ينطبق عليه قول الشاعر :
يعطيك من طرف اللسان حلاوة
ويروغ منك كما يروغ الثعلبُ
‏3- مستنزف الطاقة:
يجعلك تشعر بالتوتر ، يحطم معنوياتك دون سبب ، لا يستطيع أن يشعر بالسعادة لنجاحك أو يقلل منها بوعي او بدون وعي ودائم تشعر بسلبية بعد الجلوس معه
‏4 - الضحية :
يلوم الآخرين على مشاكله ، يبحث دائماً عن الإهتمام ، يتكلم دائماً عن اعذاره و يعيش دور المسكين .
‏5- المتلاعب :
يحاول السيطرة على كل شيء ، يتظاهر بحبك ، يريد اتخاذ جميع القرارات لك وله ولا يناقش او يحاول يفهمك .
‏6- المتشائم :
يتكلم بطريقة سيئة معك لكي يشعر بالراحة ، يهتم فقط بنفسه ، يحاول تدمير احلامك عن طريق تشاؤمه حولها وتشاؤمه حول الحياة واحداثها ولا يرى جميل في الحياة.
البصيرةُ أن ترى النُّور بقلبكَ قبلَ أن تبصرهُ عيناك 🌷
 
كل شخصية ذكرتها تمثل درس لازم نتعلمه في فن إختيار من نحيط أنفسنا بهم

شكرا لك على الموضوع
 
اذا اجتمعت كل هذه الصفات في شخصية وحدة
تعاملت مع صديقة هكا
الابتعاد هو أفضل حل لانك راح تستنزف كل طاقتك بلا جدوى
بارك الله فيك
 
قال ام أمينة:
كل شخصية ذكرتها تمثل درس لازم نتعلمه في فن إختيار من نحيط أنفسنا بهم

شكرا لك على الموضوع
العفو
بورك فيك على الرد القيم
 
قال la lune rose:
اذا اجتمعت كل هذه الصفات في شخصية وحدة
تعاملت مع صديقة هكا
الابتعاد هو أفضل حل لانك راح تستنزف كل طاقتك بلا جدوى
بارك الله فيك
وفيك بركة
سلمت يداك على الرد القيم
 

