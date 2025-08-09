في آخر الزمان تصبح السنة بدعة والبدعة سنة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:





قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) حديث صحيح



قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إني فرطكم على الحوض من مر عليا شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن عليا أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم مني ؟: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي ) رواه الشيخان

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن: أخرجه الطبراني

أخذ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور ؟: فقالوا: يا أبا عبد الله: ما نرى بينهما من النور إلا قليلا: فقال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا: تركت السنة: الإعتصام للشاطبي: ص: 61:



عن حسان بن عطية المحاربي قال: ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة: أخرجه الدارمي في المقدمة: باب اتباع السنة: 1 / 45 وسنده صحيح:

قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين:

عن أيوب السختياني أنه قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا:

ذكر الآجري أن ابن سيرين كان يرى أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء – أي أهل البدع -:

عن ابن المبارك قال: اعلم أي أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة فإنا لله وإنا إليه راجعون فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع:

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه وأما المبتدع فضرره على النوع وفتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوة والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه والمذنب ليس كذلك والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله والمذنب ليس كذلك والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه:

قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام:



في آخر الزمان تصبح السنة بدعة والبدعة سنة: الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:







لا مجال للبدع والمحدثات لأن البدع تحل محل السنة كل ما أحدث قوم بدعة رفع نظيرها من السنة حتى تكون السنن مهجورة والبدع معمورة وفي آخر الزمان تحدث البدع حتى إذا غيرت غيرت السنة وإذا عمل بالسنة قيل عمل بالبدع لأن الناس تركوها فأنت إذا عملتها صارت بدعة عند الناس وهي سنة وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يلتبس الأمر في آخر الزمان حتى أنهم يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة وهذا بسبب سكوت العلماء بسبب سكوت العلماء عن بيان هذا الأمر للناس بسكوت المدرسين بالسكوت في الخطب والندوات والمحاضرات والمؤلفات والصحف والمجلات يجب أن يكون للعلماء موقف من هذه الأمور حتى تضمحل للبدع ولا تنتشر لأن لها دعاة يصبرون عليها ويطورونها ويرغبون فيها لأن الشيطان يؤزهم على نشر البدع حتى الآن يذكرون في الجوالات فيه من يرسل رسائل للناس إعملوا في يوم كذا وكذا تصدق يوم كذا واعمل كذا هذه بدع هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان فيجب الحدر من دعات الضلال من كتبها الرسالة وصورها مئات صورة عشرين صورة يرفع يجيه راتب طيب ومن كذب بها فإنه يعاقب فالجهال يبادرون بنشرها ولا يرجعون إلى أهل العلم والبصيرة يخافون يتعثرون بما فيها من التخويف ويرغبون بما فيها من الوعود فالواجب أنه تقاوم هذه الأشياء أن تقاوم هذه الأشياء ولا يفسح لها المجال أبدا ولا يتساهل فيها ما يقال هذا كلام جهال بس أتركوه وخلوه لا لازم يبين للناس ما الذي يدري للناس إن هذا كلام جهال فالناس كلهم عندهم عالم الذي يكتب والذي يتكلم يقولون هذا عالم ولا يدرون الشيخ يقولون دون تمييز فلا بد من قائم بالكتاب والسنة لا بد من البيان للناس وعدم التساهل والمجاملة ما يجوز هذا نعم هم يجدون في نشر البدع والمحدثات ويخسرون أموال ونحن نسكت ؟: نقول أتركوهم هذه أشياء تافهة هذه ؟: لا الشيء إذا أهمل زاد إذا أهمل الشيء وإن كان في الأول تافها ويسيرا تضخم ويزيد:



