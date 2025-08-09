المجاهد عاشور عمر

المجاهد عاشور عمر ولد خلال سنة 1934بقصر الحيران والده عاشور عاشور وامه عاشور ام هاني التحق بجيش التحرير في سن مبكر في سنة 1956 وشارك في عدة معارك في نواحي مناعة وزكار وجبل بوكحيل ومنطقة قعيقع وكانت هذه المناطق عبارة عن مقابر رائحة الرصاص تشم من بعيد والدماء مقادر مقادر في كل مكان وأصيب في احد المعارك برصاصتين واحدة في يده والأخرى في رجله وشارك في معركة غابق الشهيرة وابلى مع رفاق السلاح بلاء حسنا والقي عليه القبض في هذه المعركة والسلاح في يده بعد نفذ الرصاص وعذب في السجن عذاب شديد من تعذيب بالكهرباء ووضع في برميل من الجير الساخن ومكث في السجن عامين ثم اطلق سراحه وبقي سنوات مريض بسبب التعذيب حتى انه كان يتقيأ الدم

المجاهد عاشور عمر هو رفيق المجاهد العكسي عبد القادر والمجاهد معزوزي امبارك ورفيق الشهداء الشهيد شوشة السايح والشهيد عياشي عبد الله والشهيد قسمية الدولة والشهيد القائد صدوقي الحاج المدعو بن عيسى



رحم الله المجاهد الحاج عمر عاشور المجاهد الصابر خادم بيوت الله الصابر قائم الليل صائم النهار

رحم الله الشهداء والمجاهدين

تحيا الجزائر

المجد والخلود لشهداءنا